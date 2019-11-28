Robert Downey Jr’lı Dolittle'dan yeni afişler ve yeni fragman

Yedi yıl önce karısını kaybeden garip görünümlü Yedi yıl önce karısını kaybeden garip görünümlü ve hayvanlarla konuşma yeteneği olan Dr. John Dolittle, İngiltere'nin genç kraliçesini kurtarmak zorundadır. Bu görevi için çıktığı yolculuk sırasında yolda birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Ancak hayvan dostları ona yardım edecek ve arkasını kollayacaklardır.