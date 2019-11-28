Robert Downey Jr’lı Dolittle'dan yeni afişler ve yeni fragman

Robert Downey Jr’lı Dolittle filminden yeni afişler ve yeni fragman yayınlandı.
Yedi yıl önce karısını kaybeden garip görünümlü Yedi yıl önce karısını kaybeden garip görünümlü ve hayvanlarla konuşma yeteneği olan Dr. John Dolittle, İngiltere'nin genç kraliçesini kurtarmak zorundadır. Bu görevi için çıktığı yolculuk sırasında yolda birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Ancak hayvan dostları ona yardım edecek ve arkasını kollayacaklardır.
Filmin yıldız seslendirme kadrosu içinde Antonio Banderas, Rami Malek, Marion Cotillard, Tom Holland gibi isimler yer alıyor.
Dolittle filmi, 17 Ocak 2020’de gösterime giriyor.