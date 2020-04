Robin Williams’ın ölümünden beş yıl sonra YouTube kanalı açıldı

YouTube sayfasında şimdiden Williams’ın 2002 yapımı HBO özel stand up gösterisi Live on Broadway’e ait görüntüler ile 1978 HBO yapımı Off the Wall adlı stand up’ından bölüm de yer alıyor.

Williams’ın arkadaşı Lewis Black’in anılarını anlattığı bir bölüm de kanalda yayınlandı.