Robin Williams'ın son günleri belgesel oldu: İçinde tükenen bir şeyler vardı

Ünlü Amerikalı komedyen ve oyuncu Robin Williams’ın hayatı, vefatından 6 yıl sonra belgesel oldu. İntihar eden sanatçının son günlerini anlatan . Robin's Wish'in fragmanında David E. Kelley, “Williams’ın içinde tükenen bir şeyler vardı” diyor.

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10.08.2020 - 11:14

2014 yılında intihar ederek hayatına son veren Robin Williams 'ın hayatı belgesel oldu. Robin's Wish 63 yaşında ölen sanatçının son günlerini anlatacak.

Yıldızın eşi Susan Schneider Williams'ın yanı sıra arkadaşları ve meslektaşlarıyla yapılan röportajları da içeren Robin's Wish, oyuncunun ölmeden önce mücadele ettiği nörodejeneratif bozukluğu araştıracak.

Robin Williams’ın yaşadığı Lewy Cisimcikli Demans, hastalığın en yaygın türlerinden biri. Belgeselde sözlerine yer verilen bir nöroloji profesörüne göre bu hastalık kaygıyı, kişinin kendisine duyduğu şüpheyi artırıyor ve sanrılara neden oluyor.





Fragmanda Williams'la çalışan kişilerin, aktörün ölümüne giden yolda kendisi gibi olmadığını tartıştığı duyuluyor.





Williams'ın son televizyon dizisi The Crazy Ones'ın yaratıcısı David E. Kelley, o dönem için “Williams’ın içinde tükenen bir şeyler vardı” diyor.





Schneider Williams ise "Kocam bilmeden ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyordu. Beyninin neredeyse her bölgesi saldırı altındaydı. Kendi parçalanışını deneyimledi" diyor.

Williams; Müthiş Dadı Müthiş Baba (Mrs. Doubtfire), Günaydın Vietnam (Good Morning Vietnam) ve Disney'in Aladdin'i gibi klasik filmlerde rol almıştı. Williams, Can Dostum (Good Will Hunting) filminde bir psikoloğu canlandırdığı rolüyle Oscar kazanmıştı. Robin’s Wish'in ilk gösterimi izle ve öde sistemleri ve dijital platformlardan 1 Eylül’de yapılacak.