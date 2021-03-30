Robot rap şarkıcısı tuvalet NFT’sini 6500 dolara sattı

NFT NEDİR?

Son dönemde adını en sık duyduğumuz kavramlardan biri olan NFT'ye ilgi her geçen gün artıyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkan NFT kısaca, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.

Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweet'i, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebiliyor.