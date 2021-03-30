Robot rap şarkıcısı tuvalet NFT’sini 6500 dolara sattı

ntv.com.tr 30.03.2021 - 10:45 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 10:47
Robot rap’çi, NFT çizimlerini paylaşırken TikTok’taki popülaritesinden yararlanıyor. FN Meka, sosyal medyada milyarlarca görüş oluşturan, insan olmayan bir sanal influencer olarak tanınıyor.
FN Meka’nın, bire bir Lamborghini stilinde ‘Süper Tuvalet’ adında taşınabilir tuvaleti NFT olarak satışa çıkarıldı.
RTFKT tarafından tasarlanan tuvalet NFT’si, SuperRare adlı dijital sanat satış sitesine konuldu. Hollandalı DJ Don Diablo, diğer teklif verenleri geride bırakarak tuvalet NFT'sini 6500 dolara karşılık gelen 4 Ethereum kripto para birimine satın aldı.
Son dönemde adını en sık duyduğumuz kavramlardan biri olan NFT'ye ilgi her geçen gün artıyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkan NFT kısaca, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.
Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweet'i, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebiliyor.