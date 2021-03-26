Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı

NFT NEDİR?



Non-Fungible Token (NFT) değiştirilemez ve benzersiz bir nesneyi temsil eden özel bir kriptografik simge türüne deniliyor. NFT’nin ayrıntıları blockchain (blok zinciri) olarak bilinen bir dijital defterde kaydedilere bir dijital eserin gerçek olduğunun doğrulanmasına yardımcı oluyor. Alıcılar genellikle sanat eserini dijital olarak sergilemek için sınırlı haklara sahip oluyor ve eserin hakları genellikle yaratıcıya ait oluyor.

İşte Robot Sophia’nın yaptığı tablonun çalışma aşamalarından diğer kareler...