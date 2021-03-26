Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016'da üretilen insansı robot Sophia'nın yaptığı tablo, açık artırmada 688 bin 888 dolara NFT (Non-Fungible Token) formatında satıldı.(Fotoğraflar: Reuters)

İHA 26.03.2021 - 13:18

Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 1
Son dönemde sanat alanında hızla yükselen dijital satış yöntemlerinden NFT ile (Non-Fungible Token) büyük bir satın alım daha gerçekleştirildi.
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 2
Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016'da üretilen insansı robot Sophia'nın yaptığı tablo, yapılan açık artırmada 688 bin 888 dolara alıcı buldu.
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 3
Eseri alan kişinin kim olduğu henüz bilinmezken, Sophia'yı üreten David Hanson, açık artırmada teklif verilme hızına şaşırdığını söyledi.

Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 4
Öte yandan robot Sophia’nın tabloyu, Tesla’nın CEO'su Elon Musk gibi ünlü kişileri betimleyen renkli portreleri ile tanınan 31 yaşındaki İtalyan sanatçı Andrea Bonaceto ile birlikte ürettiği aktarıldı.
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 5

NFT NEDİR?

Non-Fungible Token (NFT) değiştirilemez ve benzersiz bir nesneyi temsil eden özel bir kriptografik simge türüne deniliyor. NFT’nin ayrıntıları blockchain (blok zinciri) olarak bilinen bir dijital defterde kaydedilere bir dijital eserin gerçek olduğunun doğrulanmasına yardımcı oluyor. Alıcılar genellikle sanat eserini dijital olarak sergilemek için sınırlı haklara sahip oluyor ve eserin hakları genellikle yaratıcıya ait oluyor.

İşte Robot Sophia’nın yaptığı tablonun çalışma aşamalarından diğer kareler...

Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 6
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 7
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 8
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 9
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 10
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 11
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 12
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 13
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 14
Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı - 15

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