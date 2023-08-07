Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.

Damla Koray, babasına şu sözlerle veda etti;

"Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan, canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.

Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim, senin çocuklar da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla."