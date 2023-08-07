Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti
Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Kızı Damla Koray, efsane sanatçının Instagram hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla vefat haberini duyurdu. Sanatçının ölüm haberinin ardından taziye mesajları paylaşıldı.
Türkiye'yi yasa boğan bir ölüm haberi geldi. Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafızalara kazanan şarkılarıyla Türk rock müziğine damga vuran Erkin Koray, 82 yaşındaydı.