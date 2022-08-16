Rock'n roll'un kralı Elvis Presley'in hayatı (45. ölüm yıl dönümü)

1988’de Almanya, 1993’te de ABD Grenada’yı izleyen ülkelerdi. İnternet ve sosyal medya döneminden önce 1.2 milyon Amerikalı pulun üstüne basılacak resmi oyladı ve çoğunluk oyunu genç Elvis’ten yana kullandı. Bu pul, 500 milyonla tüm zamanların en çok satan hatıra pulu oldu.