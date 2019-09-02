Roger Waters, Julian Assange için konser verecek
Efsanevi rock grubu Pink Floyd’un solisti ve baş gitaristi Roger Waters, bugün İngiltere’de WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange ile dayanışma konseri verecek. Assange'ın serbest bırakılması için çağrı yapan Waters, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın önünde Wish You Were Here şarkısını seslendirecek.
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İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti ve baş gitaristi Roger Waters, İngiltere'de tutuklu bulunan ve ABD'ye iade edilmemesi için kampanyaların devam ettiği WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a destek için bugün konser verecek.
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Waters, Assange ile dayanışma için bugün İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın Londra’daki binasının önünde Wish You Were Here (Keşke Burada Olsaydın) şarkısını seslendirecek.
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‘İfade Özgürlüğünü Savunun’ ve ‘Assange’ı ABD’ye iade etmeyin’ sloganlarıyla yapılacak etkinlik, Wikileaks’in sosyal medya hesabından duyurdu.
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Roger Waters, Assange nisan ayında İngiltere’de tutuklandığında, “İngiliz olmaktan utanıyorum” açıklamasını yapmıştı.
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Assange 2012’den bu yana Ekvador’un İngiltere’deki Büyükelçiliğinde sığınıyordu. Ancak Assange 11 Nisan’da Büyükelçilikten çıkartılmış ve tutuklanmıştı.
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ABD Assange için resmen İngiltere'den iade talebinde bulunurken, Assange'ın ABD'ye iade davası Şubat 2020'ye ertelendi.
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Sivil toplum ve insan hakları örgütleri, İngiliz hükümetinin iade talebini reddetmesi için sık sık protesto gösterileri düzenliyor.