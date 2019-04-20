Roger Waters'tan Madonna’ya İsrail’deki Eurovision'da sahneye çıkma çağrısı
Pink Floyd grubunun efsane basçısı ve solisti Roger Waters; İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılacak olan 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alması karşılığında 1,5 milyon dolar kazanacak olan Madonna'ya kararından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.
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Pop müziğin kraliçesi olarak anılan Madonna’nın, İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacağının kesinleşmesin ardından Pink Floyd grubunun efsane basçısı ve solisti Roger Waters'tan açık çağrı geldi.
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Eurovision organizatörlerini yarışmayı İsrail’den başka yerde yapmaya zorlaması için başlatılan açık mektuba imza atan İngiliz kültürel figürler arasında yer alan Rogers Waters, iki şarkı söyleyeceği Eurovision performansı karşılığında 1,5 milyon dolar kazanacak olan Madonna'ya bir mektup yazarak bu yıl Tel Aviv'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki konserini iptal etmesini istedi.
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Roger Waters “Son zamanlarda İsrail'de konser veren müzisyen arkadaşlarımın bazıları bunu köprüler inşa etmek ve barış talebini güçlendirmek için yaptıklarını söylüyor. Saçmalık! İsrail’de konser vermek karlı iş ama bu, işgalin, ayrımcılığın, etnik temizliğin, çocukların hapsedilmesinin ve silahsız eylemcilerin katledilmesinin meşrulaştırılmasına hizmet ediyor” dedi.
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140 sanatçıdan boykot çağrısı
Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek vermiş ve şunları söylemişti:
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"Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli."