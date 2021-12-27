Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı

Arkeologlar, Roma İmpartorluğu'nun İngiltere'yi işgali esnasında büyük rol oynayan büyük bir kalenin kalıntılarını ortaya çıkardı. Hollanda'nın Velsen kentinde bulunan kalenin İmparator Caligula tarafından inşa edildiği açıklandı. Bununla birlikte, Romalılar İngiltere'yi yaklaşık 400 yıl boyunca hakimiyeti altında tuttu ve bu durum, dünya tarihine birçok açıdan yön verdi.

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 15:17 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 15:43

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 1

4 KITADA YÜZYILLAR BOYUNCA HÜKÜM SÜRDÜ

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri olan Roma İmparatorluğu, günümüzden binlerce yıl önce aralarında Türkiye topraklarının da yer aldığı 4  kıtada uzun yıllar boyunca hüküm sürdü. Millattan sonra 137'de en geniş sınırlarına ulaşan imparatorluk, ülkelerin geleneklerinde ve tarihinde birçok iz bıraktı.

Bu dönemden kalma, yollar saraylar, kaleler, Türkiye ve birçok ülkede hala büyük bir merak ve heyecan uyandırıyor. Geçtiğimiz günlerde söz konusu döneme ait önemli bir eser daha bulundu.

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 2

Roma İmparatorluğu’nun  hüküm sürdüğü coğrafyalardan biri ise İngiltere'ydi. Milattan sonra 43 yılında İngiltere'yi başarılı bir şekilde işgal etmesinde rol oynadığına inanılan büyük bir Roma kalesi, sahilinde keşfedildi.

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 3

Yeni araştırmaya göre, "birkaç bin" savaşa hazır askerden oluşan bir Roma lejyonu, Amsterdam'dan 30 km uzaklıktaki Velsen'de, Ren Nehri'nin bir kolu olan Oer-IJ'nin kıyısında konuşlandırıldı.

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 4

ROMA İMPARATORLUĞU'NUN EN KUZEYDEKİ KALESİ

Amsterdam Üniversitesi'nden bulguların arkasındaki arkeolog Dr. Arjen Bosman, kalenin Hollanda'daki Velsen kentinde yer aldığını söyleyerek, kentin Latince'de Flevum'a olarak adlandırıldığını söyledi.

Bosman, ayrıca kalenin Chauci olarak bilinen istilacı bir Germen kabilesini, Romalılardan uzak tutmak için inşa edildiğini ve imparatorluğun en kuzeydeki kalesi olduğunu açıkladı. 

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 5

İNGİLTERE'NİN İŞGALİ SIRASINDA KİLİT ROL OYNADI

Bununla birlikte, söz konusu kale ​​İmparator Caligula (MS 12 - MS 41) tarafından, milattan sonra 40'ta İngiltere'yi alma konusundaki başarısız girişimi esnasında inşa edildi. Ancak daha sonra, millattan sonra 43'te halefi Claudius tarafından başarılı bir şekilde kullanıldı ve Roma İmpartorluğu’nun İngiltere’yi işgali gerçekleşti. 

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 6

Bosman, "Caligula'nın Hollanda'da olduğundan eminiz, çünkü tahta şarap fıçılarının üzerinde imparatorun baş harflerinin yakıldığı, bunların imparatorluk sarayından geldiğini düşündüren işaretler var. Caligula, İngiltere'yi işgal etme hazırlandı. Julius Caesar ile aynı türden bir askeri başarıya sahip olmak istiyordu. Millattan sonra 41’te e öldürüldüğü için bu amacına ulaşamadı” dedi.

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 7

"HEYECANDAN YERİMDEN ZIPLADIM"

Bosman sözlerine şöyle devam etti:

"Kale kapısının altında tahta kalaslar bulduk. Ahşap kalaslar,  MS 42 / 43 kışına tarihlendiridi. Bu tarihler,  İngiltere'nin işgalinden hemen önceki aşamayı işaret ediyor. Bu durumu öğrenince heyecandan havaya zıpladım” diye konuştu.

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 8

ROMA İMPARATOLUĞU'NUN İNGİLTERE'Yİ İŞGALİ

Caligula’nın suikastinin ardından Roma İmpartoru Claudius'n işgal kuvvetleri, millatan sonra 43 yılında İngiltere’nin Kent'e şehirine çıkarma yaptı. Ardından Cludius, İngiltere’deki 12 liderin boyun eğmesininin zafer duygusuyla Camulodunum'a (İngiltere'nin bugünkü Colchester kenti) girdi.

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 9

Üç yıl içinde ise Romalılar bütün İngiltere’yi imparatorluklarının bir parçası olarak talep ettiler.

Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı - 10

Yaklaşık 400 yılın ardından Roma İmparatorluğu’ndaki iç savaşlar İngiltere’deki bazı birliklerin çekilmesini gerektirdi. Bunun üzerine, İskoçya'da Piktler, İrlanda'daysa İskoçlar denizden daha etkili biçimde saldırmaya başladı. Roma'nın kontrolü 410 yılında İmparator Honorius'un şehirlere öz savunma yetkisi vermesi ile sona erdi.

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