Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 15:17 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 15:43
Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri olan Roma İmparatorluğu, günümüzden binlerce yıl önce aralarında Türkiye topraklarının da yer aldığı 4 kıtada uzun yıllar boyunca hüküm sürdü. Millattan sonra 137'de en geniş sınırlarına ulaşan imparatorluk, ülkelerin geleneklerinde ve tarihinde birçok iz bıraktı.
Bu dönemden kalma, yollar saraylar, kaleler, Türkiye ve birçok ülkede hala büyük bir merak ve heyecan uyandırıyor. Geçtiğimiz günlerde söz konusu döneme ait önemli bir eser daha bulundu.
Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyalardan biri ise İngiltere'ydi. Milattan sonra 43 yılında İngiltere'yi başarılı bir şekilde işgal etmesinde rol oynadığına inanılan büyük bir Roma kalesi, Hollanda sahilinde keşfedildi.
Yeni araştırmaya göre, "birkaç bin" savaşa hazır askerden oluşan bir Roma lejyonu, Amsterdam'dan 30 km uzaklıktaki Velsen'de, Ren Nehri'nin bir kolu olan Oer-IJ'nin kıyısında konuşlandırıldı.
Amsterdam Üniversitesi'nden bulguların arkasındaki arkeolog Dr. Arjen Bosman, kalenin Hollanda'daki Velsen kentinde yer aldığını söyleyerek, kentin Latince'de Flevum'a olarak adlandırıldığını söyledi.
Bosman, ayrıca kalenin Chauci olarak bilinen istilacı bir Germen kabilesini, Romalılardan uzak tutmak için inşa edildiğini ve imparatorluğun en kuzeydeki kalesi olduğunu açıkladı.
Bununla birlikte, söz konusu kale İmparator Caligula (MS 12 - MS 41) tarafından, milattan sonra 40'ta İngiltere'yi alma konusundaki başarısız girişimi esnasında inşa edildi. Ancak daha sonra, millattan sonra 43'te halefi Claudius tarafından başarılı bir şekilde kullanıldı ve Roma İmpartorluğu’nun İngiltere’yi işgali gerçekleşti.
Bosman, "Caligula'nın Hollanda'da olduğundan eminiz, çünkü tahta şarap fıçılarının üzerinde imparatorun baş harflerinin yakıldığı, bunların imparatorluk sarayından geldiğini düşündüren işaretler var. Caligula, İngiltere'yi işgal etme hazırlandı. Julius Caesar ile aynı türden bir askeri başarıya sahip olmak istiyordu. Millattan sonra 41’te e öldürüldüğü için bu amacına ulaşamadı” dedi.
Bosman sözlerine şöyle devam etti:
"Kale kapısının altında tahta kalaslar bulduk. Ahşap kalaslar, MS 42 / 43 kışına tarihlendiridi. Bu tarihler, İngiltere'nin işgalinden hemen önceki aşamayı işaret ediyor. Bu durumu öğrenince heyecandan havaya zıpladım” diye konuştu.
Caligula’nın suikastinin ardından Roma İmpartoru Claudius'n işgal kuvvetleri, millatan sonra 43 yılında İngiltere’nin Kent'e şehirine çıkarma yaptı. Ardından Cludius, İngiltere’deki 12 liderin boyun eğmesininin zafer duygusuyla Camulodunum'a (İngiltere'nin bugünkü Colchester kenti) girdi.
Üç yıl içinde ise Romalılar bütün İngiltere’yi imparatorluklarının bir parçası olarak talep ettiler.
Yaklaşık 400 yılın ardından Roma İmparatorluğu’ndaki iç savaşlar İngiltere’deki bazı birliklerin çekilmesini gerektirdi. Bunun üzerine, İskoçya'da Piktler, İrlanda'daysa İskoçlar denizden daha etkili biçimde saldırmaya başladı. Roma'nın kontrolü 410 yılında İmparator Honorius'un şehirlere öz savunma yetkisi vermesi ile sona erdi.