Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'yi işgali sırasında kilit rol oynayan kale ortaya çıkarıldı

4 KITADA YÜZYILLAR BOYUNCA HÜKÜM SÜRDÜ

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri olan Roma İmparatorluğu, günümüzden binlerce yıl önce aralarında Türkiye topraklarının da yer aldığı 4 kıtada uzun yıllar boyunca hüküm sürdü. Millattan sonra 137'de en geniş sınırlarına ulaşan imparatorluk, ülkelerin geleneklerinde ve tarihinde birçok iz bıraktı.

Bu dönemden kalma, yollar saraylar, kaleler, Türkiye ve birçok ülkede hala büyük bir merak ve heyecan uyandırıyor. Geçtiğimiz günlerde söz konusu döneme ait önemli bir eser daha bulundu.