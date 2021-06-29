Roma’daki Kolezyum’un (Colosseum) yeraltı tünelleri ilk kez ziyarete açılıyor

ntv.com.tr 29.06.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 10:46
TARİHİNDE BİR İLK
Tarihinde ilk kez Roma’daki Kolezyum’un (Colosseum) bilinmeyen yeraltı tünelleri ziyarete açılıyor.
İki bin yıllık tarihi olan amfi tiyatroda, gladyatörlerin ve mahkumların tuzak kapılarından arenaya çıkmadan önce bekledikleri yeraltı geçitleri, odalar ve kafeslerden oluşan labirent, cuma gününden itibaren ziyaret edilebilecek.
Kolezyum Arkeolojik Park direktörü Alfonsina Russo, “Ziyarete açılan bölüm, arenada devam eden gösterilerin sahne arkasıydı. O döneme ait bir dizi asansör aracılığıyla arenaya sahne malzemeleri, dövüşçüler ve hayvanlar getirilerek hazırlık yapılıyordu” diye konuştu.
Russo, yeraltı koridorları olarak bilinen yeni restore edilmiş “hypogeum” adlı bölümün arkeolojik araştırmalar için çok önemli olduğunu belirterek “Buranın tarihini yeniden inşa etmemizi sağlıyor” dedi.
10 YILDIR RESTORASYONDA
Roma İmparatorluğu’nun en büyük amfi tiyatrosu ve İtalya'nın en popüler turistik yeri olan Kolezyum, 2011'den beri kapsamlı bir restorasyondan geçiyor. Proje, Roma'nın Arkeolojik Mirası ile ortaklaşa 30 milyon dolar bağışta bulunan İtalyan moda evi Tod's tarafından başlatıldı.
Kolezyum daha sonra barınma yeri, iş dükkânları, dini kışlalar, istiham, taş ocağı, Hristiyan türbesi olarak çeşitli amaçlarla kullanıldı.
DÜNYANIN YEDİ HARİKASI'NDAN BİRİ
Asıl adı Arena iken, sonradan, girişteki heykelin adını aldı. 7 Temmuz 2007 tarihinde, ‘Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri seçildi.