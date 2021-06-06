Roma'ya ait 2 bin yıllık anıt: Akslepiodotos’un oğlu Philis burada yatıyor

Sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, “Halk arasında Beştaş olarak bilinen İznik’teki anıt taş, bugünkü İznik ile İzmit arasında yapılmış. 12 metre yüksekliğinde 3 metre podyum üzerine yapılmış. Eskiden İznik Hıristiyanlar için hac merkezi olduğu için görülmesi açısından yüksek yapıldığı düşünülüyor. Üzerinde Yunanca olarak baba oğul ve ölüm ilişkisi üzerine bilgi yer alıyor. Cassius ailesinin İznik’te büyük bir aile olduğu bilgisi kaynaklarda var. Burası hac merkezi olduğu için gelip geçenler tarafından anıtın üzerine kazınmış hac motifleri de mevcut” dedi.