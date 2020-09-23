J.K. Rowling: Hayatımı mahvettiğim için Harry Potter'ı yazabildim

Haberler 23.09.2020 - 06:56 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 11:22
Kadın kılığına girerek kurbanlarını kandıran bir katili konu alan dedektiflik romanı Troubled Blood nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan hatta bazı kitabevlerinin boykot ettiği J.K. Rowling Harry Potter serisini yazma süreci hakkında konuştu.
J.K. Rowling seriye başlamadan önce inançtan yoksun olduğunu ancak bu duyguları bir kenara bırakarak yoluna devam ettiğini söyledi.
Metro'nun haberine göre Ken Bruce’un sunduğu radyo programına katılan 55 yaşındaki yazar, "Beni kitabı tamamlamaya ve gerçekten inanmaya iten şey, genel olarak hayatımı böylesine altüst etmiş olmamdı" ifadelerini kullandı
Yazar ilk kitabını, ilk eşi Jorge Arantes’ten ayrıldıktan sonra Edinburg’da yalnız bir anne olarak yaşamaya başladığında dönemde yazmaya başladı.
Hatta genç büyücü fikrinin J.K. Rowling'in aklına ilk kez 1990’da Londra’daki King’s Cross’a gecikmeli bir trendeyken geldiği biliniyor.