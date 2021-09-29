Ruben Orozco'nun eseri bir anda nehirde ortaya çıktı



İspanya'nın Bilbao şehrindeki Nervion Nehri'nde bir anda ortaya çıkan genç kız silueti görenlerin yürekleri adeta ağızlarına geldi. Geçen hafta ortaya çıkan bu görüntü şehirde yaşayan herkesi huzursuz etti. Ancak olayın iç yüzü sonradan ortaya çıktı.

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29.09.2021 - 09:31

İspanya'nın ünlü Bilbao şehrinde yer alan Nervion Nehri geçen hafta ilginç bir olaya sahne oldu. Şehir sakinleri bir anda nehirde ortaya çıkan bir genç kızın yüzünü görünce korkudan dehşete kapıldı.

Reuters'ta yer alan habere göre boğuluyormuş gibi görünen bu genç kız o kadar gerçekçi bir görüntüye sahipti ki etraftan geçenler bir anda ne yapacaklarını şaşırdı.





Gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Meksikalı hiper realist sanatçı Ruben Orozco'nun eseri olan ve fiberglastan yapılan heykel Bihar (Bask dilinde yarın anlamında) adını taşıyordu ve nehre özel bir proje için yerleştirilmişti.





İspanyol Haber sitesi Nius'a göre heykel yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak istiyor ve görenlere eylemlerimiz bizi suyun dibine batırabildiği gibi yukarı da çekebilir benzeri bir mesaj vermeyi amaçlıyor.