Rubik Mona Lisa beklentinin 4 katına satıldı

Rönesans döneminin dahisi olarak anılan dünyanın en ünlü ressamlarından Leonardo Da Vinci'nin başyapıtı Mona Lisa'nın, rubik küplerinden yapılan kopyası açık artırmaya çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir açık artırmada, tahminlerin 4 katı üstünde alıcı bulan eser, 480 bin euro'ya satıldı.

Vintage pikselli video oyunundan esinlenerek 2005'te tasarlanan ve 330 rubik seramik küpten yapılan eser, Invader takma adıyla tanınan Fransız sanatçı Franck Slama’ya ait.

Daha çok geceleri çalışıp basın mensuplarının karşısına maske ile çıkan Invader, mozaik çalışmaları ile tanınan bir sanatçı.