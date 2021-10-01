Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

Haluk Levent, Rus Kızılordusu Korosu eşliğinde Ankara'da konser verdi.

01.10.2021 - 08:22

Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 1
ATO Congresium'daki konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.

Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 2
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkho, yaptığı açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, "Rusya ve Türkiye arasındaki ilişki, bitmeyen bir şarkı gibi" dedi.

Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 3
Haluk Levent'in aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği konserde, Rus marşlarına da yer verildi.

Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 4
Ankaralılar konsere yoğun ilgi gösterdi.
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 5
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent konserinden fotoğraflar...
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 6
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 7
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 8
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 9
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 10
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 11
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 12
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 13
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 14
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 15
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 16
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 17
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 18
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 19
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 20
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 21
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 22
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 23
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 24
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 25
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 26
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 27
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 28
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 29
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 30
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 31
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 32
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 33
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 34
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 35
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 36
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 37
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 38
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 39
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - 40

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