Rus rapçi Oxxxymiron'dan İstanbul'da savaş karşıtı konser: Ukrayna için yardım topladı

Oxxxymiron, "Bu savaş hala devam ediyor. Milyonlarca Rus savaşı reddediyor. Bunu daha da sesli dile getirmemiz lazım. Şu anda Rusya'da savaş karşıtı bir konser vermek mümkün değil. Şu anda 2 milyon Ukraynalı mülteci olduğunu biliyorum. Gelirin yüzde 100'ünü ihtiyacı olan mültecilere vereceğim" dedi.