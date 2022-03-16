Rus rapçi Oxxxymiron'dan İstanbul'da savaş karşıtı konser: Ukrayna için yardım topladı

Rus rapçi 'Oxxxymiron' İstanbul'da 'Ruslar Savaşa Karşı (Russians Against War)' adlı konser düzenledi ve Ukrayna'ya destek oldu.

Haberler - DHA 16.03.2022 - 11:28

Rus rapçi Oxxxymiron'dan İstanbul'da savaş karşıtı konser: Ukrayna için yardım topladı - 1

Oxxxymiron adıyla tanınan Rus rapçi Miron Yanovich Fyodorov, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Ruslar Savaşa Karşı (Russians Against War) isimli bir konser serisi düzenleyeceğini duyurdu.  Serinin ilk konseri Kadıköy'de yapıldı. 

Rus rapçi Oxxxymiron'dan İstanbul'da savaş karşıtı konser: Ukrayna için yardım topladı - 2

Konser, Twitch ve Youtube gibi sosyal medya platformları üzerinden de canlı yayınlandı. Konser sırasında Ukraynalı mülteciler için bağış toplandı. 

Rus rapçi Oxxxymiron'dan İstanbul'da savaş karşıtı konser: Ukrayna için yardım topladı - 3

Oxxxymiron, konserin gelirlerinin de Ukraynalı mültecilere bağışlanacağını açıkladı. 

Rus rapçi Oxxxymiron'dan İstanbul'da savaş karşıtı konser: Ukrayna için yardım topladı - 4

Konserin biletleri tamamen tükendi konserin düzenlendiği sahnenin önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal medya üzeri yayınından konulan 'Bağış ibresi' üzerinden, yaklaşık 20 bin dolar yardım toplandığı görüldü. 

 

Rus rapçi Oxxxymiron'dan İstanbul'da savaş karşıtı konser: Ukrayna için yardım topladı - 5

Oxxxymiron, "Bu savaş hala devam ediyor. Milyonlarca Rus savaşı reddediyor. Bunu daha da sesli dile getirmemiz lazım. Şu anda Rusya'da savaş karşıtı bir konser vermek mümkün değil.  Şu anda 2 milyon Ukraynalı mülteci olduğunu biliyorum. Gelirin yüzde 100'ünü ihtiyacı olan mültecilere vereceğim" dedi.

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