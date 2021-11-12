Rust filminde ölüm: Işık şefinden Alec Baldwin dahil üç kişiye dava

Alec Baldwin'in Rust filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu kazada ışık şefi Serge Svetnoy, Baldwin dahil üç isme dava açtı.

Haberler 12.11.2021 - 08:31

Rust filminde ölüm: Işık şefinden Alec Baldwin dahil üç kişiye dava - 1

setinin ışık şefi ve aynı zamanda hayatını kaybeden Halyna Hutchins'in arkadaşı olan Serge Svetnoy, Baldwin, yıldız oyuncuya silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ve setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed'e dava açtı.


Rust filminde ölüm: Işık şefinden Alec Baldwin dahil üç kişiye dava - 2

Svetnoy düzenlediği basın toplantısında, olaydan birkaç gün önce silahların başıboş bir şekilde yerde durduğunu gördüğünü ve bunlardan sorumlu kişileri uyardığını belirtti.


Rust filminde ölüm: Işık şefinden Alec Baldwin dahil üç kişiye dava - 3

Olay gününde silah patladığında basınçlı hava gibi hissettiren garip ve korkunç bir vınlama hissettiğini belirten Svetnoy, görüntü yönetmeni Hutchins'in patlamadan kaynaklanan parçalar tarafından yaralandığını aktardı.


Rust filminde ölüm: Işık şefinden Alec Baldwin dahil üç kişiye dava - 4

Öte yandan sabotaj iddialarına olayı soruşturan Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies'ten yanıt geldi.


Rust filminde ölüm: Işık şefinden Alec Baldwin dahil üç kişiye dava - 5

Carmack-Altwies, müfettişlerin elinde sabotaja dair hiçbir kanıt olmadığını belirterek, sabotaj durumunun ihtimal dahilinde olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

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