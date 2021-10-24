Rust setinde ölen Halyna Hutchins için anma töreni

Görüntü yönetmeni olarak çalıştığı Rust filminin setinde, Alec Baldwin tarafından kazara vurulup ölen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ten geriye bu görüntülerle birlikte, gözü yaşlı bir eş ve boynu bükük bir erkek çocuğu kaldı. Birçok kişi belki de 42 yaşındaki Halyna Hutchins'in adını ilk kez bu olayla duydu. Ancak sektörün içindekilerin son yıllarda sık sık duyduğu ve birçoğunun da gıptayla baktığı bir isimdi Halyna Hutchins. Alanında "yükselen yıldız" olarak nitelendirilen Hutchins, son yıllarda birbiri ardına başarılı işlere imza atmıştı.



