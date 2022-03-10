Rusya saldırısına karşı tarihi Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla kapladılar

Haberler 10.03.2022 - 11:44 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 11:57
Bölgede Ukraynalılar Rus işgaline karşı kum torbaları ve demirlerle barikat oluşturmaya devam ederken çekilen bir fotoğraf Odessa halkının sanata ve kültüre verdiği önemi gözler önüne serdi.
Ajanslarınn geçtiği fotoğraflara göre, Ukraynalılar olası bir bombalamaya karşı kentin sembol yapılarından Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla koruma altına aldı.
Odessa’nın merkezindeki ünlü Primorsky Bulvarı’nda bulunan bu ünlü heykel Dük Richelieu’yu tasvir ediyor. Turistlerin uğrak noktası olan heykeldeki Richelieu, bir dönem Odessa Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.
Heykelin alt kısmında bronz rölyefler yer alırken bunlardan para olanına dokunulduğunda kişinin zenginlik elde edeceğine dair bir efsane de bulunuyordu.