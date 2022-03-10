Rusya saldırısına karşı tarihi Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla kapladılar

HEYKEL 1828’DE DİKİLDİ

Odessa’nın merkezindeki ünlü Primorsky Bulvarı’nda bulunan bu ünlü heykel Dük Richelieu’yu tasvir ediyor. Turistlerin uğrak noktası olan heykeldeki Richelieu, bir dönem Odessa Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.