Rusya saldırısına karşı tarihi Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla kapladılar

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Karadeniz'e kıyısı olan Odessa'da da tarihi yapıları korumak için çalışmalar hız kazandı. Meşhur Richelieu Heykeli, metrelerce kum torbalarıyla koruma altına alındı.

Haberler 10.03.2022 - 11:44 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 11:57

Rusya saldırısına karşı tarihi Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla kapladılar - 1

ile arasındaki savaşın 15’inci gününde çatışmalar devam ederken, Karadeniz sahilindeki Odessa’da da olası bir saldırıya karşı hazırlıklar devam ediyor.

Rusya saldırısına karşı tarihi Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla kapladılar - 2

Bölgede Ukraynalılar Rus işgaline karşı kum torbaları ve demirlerle barikat oluşturmaya devam ederken çekilen bir fotoğraf Odessa halkının sanata ve kültüre verdiği önemi gözler önüne serdi.

Rusya saldırısına karşı tarihi Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla kapladılar - 3

Ajanslarınn geçtiği fotoğraflara göre, Ukraynalılar olası bir bombalamaya karşı kentin sembol yapılarından Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla koruma altına aldı.

Rusya saldırısına karşı tarihi Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla kapladılar - 4

HEYKEL 1828’DE DİKİLDİ

Odessa’nın merkezindeki ünlü Primorsky Bulvarı’nda bulunan bu ünlü heykel Dük Richelieu’yu tasvir ediyor. Turistlerin uğrak noktası olan heykeldeki Richelieu, bir dönem Odessa Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. 

Rusya saldırısına karşı tarihi Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla kapladılar - 5

Heykelin alt kısmında bronz rölyefler yer alırken bunlardan para olanına dokunulduğunda kişinin zenginlik elde edeceğine dair bir efsane de bulunuyordu.

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