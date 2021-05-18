Rusya ve ABD arasında film yarışı: Klim Shipenko ve Yulia Peresild uzaya gidiyor

Elon Musk ve NASA'nın uzay filmi için Tom Cruise ile anlaşmasının ardından Rusya uzay filmi için uzaya yönetmen ve oyuncu gönderiyor. Hazırlıklara başlayan yönetmen Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild eğitimlerini tamamladıktan sonra ekim ayında yolculuğua çıkıyor. Film ekibi santrifüj ve yer çekimsiz ortamı simüle eden eğitimlere başladı.

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18.05.2021 - 10:12

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) film çekimi için yönetmen ve oyuncu gönderileceğini açıkladı.







Hazırlıklara başlayan yönetmen Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild eğitimlerini tamamladıktan sonra ekim ayında yolculuğua çıkıyor.







Roscosmos, Alyona Mordovina ve Alexey Dudin’in ise yedek ekip olarak seçildiğini açıkladı.







Rus ekibin 5 Ekim'de yola çıkması planlanıyor. Film ekibi santrifüj ve yer çekimsiz ortamı simüle eden bir dizi zorlu eğitimden geçecek.







Tom Cruise da aynı ay bir film için uzaya gidecek.

Eğer her şey yolunda giderse Cruise, Ekim 2021'de Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak.

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