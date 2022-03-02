Rusya'nın Ukrayna saldırıları kültürel varlıklara da zarar veriyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin kültürel mirasını da tehdit ediyor. Saldırılar sonucu sanatsal ve kültürel eserlerin yandığı ya da parçalandığı bildiriliyor. Kültürel varlıkların yağmalanmasından da endişe ediliyor.





