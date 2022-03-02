Rusya'nın Ukrayna saldırıları kültürel varlıklara da zarar veriyor

Haberler 02.03.2022 - 10:26
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda Kiev'deki Ivankiv Müzesi'nde sergilenen Ukraynalı sanatçı Maria Pryimachenko'nun 25 eserinin Rus askerlerin saldırısı sonucunda yandığını duyurdu.
Müze ise Ukrayna'da dünya kültürel mirasının da kaybolduğunu kaydederek, kültürel varlıkların savaşlarda toplumun hafızasını yıkmak ve silmek için hedef olarak seçildiğini vurguladı.
euronews Türkçe'nin aktardığına göre; Rusya'nın Ukrayna'daki kültürel varlıklara yönelik tahribatını kınadığını belirten müze, Ukrayna'daki milyonlarca sanat eseri ve anıtın tehlike altında olduğuna dikkat çekti. Bu anıtlar arasında Bizanslardan Barok döneme kadar yüzyıllardır saklanan eserler ve ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlı yerler bulunuyor.
Ukrayna'da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yedi yer bulunuyor. Başkent Kiev'deki Aziz Sofia Katedrali 16'ıncı yüzyıldan kalma eşsiz mozaikleri ve freskleri ile bilinirken, Kyiv-Pechersk Lavra Ortodoks Manastırı 1051'den bu yana ayakta. Ülkenin batısındaki Lviv kentinin adı bugünlerde Polonya'ya geçmeye çalışan Ukraynalıların güzergahı olarak anılsa da, 13'üncü yüzyıldan kalma kent merkezi de kültürel miras listesinde yer alıyor.