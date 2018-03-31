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Rüyaların gerçeklik kazandığı fotoğraflar

ntv.com.tr

Endonezyalı dijital sanatçı Raka Wisnu Wardhana, çeşitli web sitelerindeki fotoğrafları kullanarak, rüyalardan esinlenlendiği farklı kompozisyonlar oluşturuyor. “Rüyalar benim fotoğraflarımda gerçeğe dönüşüyor” ifadelerini kullanan 18 yaşındaki sanatçının eserleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

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    Endonezyal'nın Suraya şehrinde yaşayan dijital sanatçı Raka Wisnu Wardhana, çeşitli web sitelerindeki fotoğrafları kullanarak, rüyalardan esinlenlendiği farklı kompozisyonlar oluşturuyor.
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    “Rüyalar benim fotoğraflarımda gerçeğe dönüşüyor” ifadelerini kullanan 18 yaşındaki sanatçının eserleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.
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    Wardhana'nın eserlerinden kareler...
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