Ryerson üniversitesi'nde misafir müzik profesörü Dalton Higgins'in verdiği Drake ve The Weeknd'in Yapısökümü başlıklı ders, her iki sanatçının kariyeri ve şarkı sözlerini inceleyecek. Öğrenciler derse 2022'nin ilk aylarında kaydolabilecek.