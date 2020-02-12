Endonezyalı Örümcek Adam'ın çevre mücadelesi

Çin'den sonra dünyanın en büyük plastik atık üreticisi Endonezya'da genç bir adam kamuoyunu bilinçlendirmek için her gün Örümcek Adam kostümü giyip atıklarla 'savaşıyor'.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki Parepare şehrinde yaşayan kafe çalışanı Rudi Hartono sokak ve plajlardaki çöplerin toplanması için diğer şehir sakinlerini teşvik etmekte başarısız olunca ilginç bir yol geliştirdi.







36 yaşındaki Hartono isimli genç adam Marvel'in suçlularla savaşan meşhur çizgi roman karakteri Örümcek Adam'ın kostümünü giyerek çöpleri toplamaya başladı.







Genç adam kostümsüz olarak yaptığı girişimlerin başarısız olduğunu şu sözlerle anlattı: "Başlangıçta aynı eylemi kostümsüz yaptım. Ama bana katılıp çöp toplamaları için kamuoyunun dikkatini çekemedim. Kostümü giydikten sonra kamuoyundan gelen tepkiler olağanüstüydü."







Çalıştığı kafedeki mesaisi 19.00'da başlamadan önce plaj ve sokaklarda çöp toplayan Hartono konunun ulusal ölçekte ilgi çekmesini sağlayabilmiş. Gazetelere ve televizyon kanallarına demeç veren genç adam, Örümcek Adam kostümünü başlangıçta yeğenini eğlendirmek için satın aldığını da söyledi.







Hartono hükümetin çöplerin temizlenmesi konusundaki çalışmaları hızlandırmasını ve tek kullanımlık plastikler de dahil atık yönetimi konusunda kuralların sıkılaştırılmasını istedi.