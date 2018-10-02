Şafak Sezer'li Göktaşı yeni lider (Türkiye gişe rakamları 28-30 Eylül 2018)
Hafta sonunun yenilerinden Göktaşı, yaklaşık 103 bin seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı. İşte 28-30 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
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1
Dokunma Bana31
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2
Aile Oyunları184
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3
Halef275
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4
Gece Dünyayı Yuttuğunda283
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5
Üç Tepe671
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6
Cesur Savaşçılar5.160
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7
Karanlıkta Karşı Karşıya6.166
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8
İstikamet: Düğün6.749
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9
Eski Evdeki Büyülü Saat16.489
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10
Kayıp Aranıyor19.978
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11Altıncı hafta sonunu geride bırakan İnanılmaz Aile 2 ise 32.965 gişenin ilk beşinde yer alan son yapım oldu.
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12The Conjuring korku evreninin en güncel filmi Dehşetin Yüzü (The Nun), gösterimdeki ikinci hafta sonunda 51.419 seyirci tarafından izlenerek listede dördüncü sırada yer aldı.
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13Hafta sonunun bir diğer yeni filmi Küçük Ayak (Smallfoot), 57.952 seyirciyle listeye üçüncü sıradan giriş yaptı.
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1425 hafta sonra ilk kez üst üste iki hafta sonu yerli filmlerin liderliğinde geçilirken, bir önceki hafta sonunun zirvesinde yer alan BKM yapımı Bücür, 61.239 seyirciyle vizyondaki ikinci hafta sonunu ikinci sırada kapattı.
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15Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı komedi filmi Göktaşı, 103.470 seyirciyle Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu.