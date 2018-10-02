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Şafak Sezer'li Göktaşı yeni lider (Türkiye gişe rakamları 28-30 Eylül 2018)

Hafta sonunun yenilerinden Göktaşı, yaklaşık 103 bin seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı. İşte 28-30 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

  • 1

    Dokunma Bana

    31

  • 2

    Aile Oyunları

    184

  • 3

    Halef

    275

  • 4

    Gece Dünyayı Yuttuğunda

    283

  • 5

    Üç Tepe

    671

  • 6

    Cesur Savaşçılar

    5.160

  • 7

    Karanlıkta Karşı Karşıya

    6.166

  • 8

    İstikamet: Düğün

    6.749

  • 9

    Eski Evdeki Büyülü Saat

    16.489

  • 10

    Kayıp Aranıyor

    19.978

  • 11

    Altıncı hafta sonunu geride bırakan İnanılmaz Aile 2 ise 32.965 gişenin ilk beşinde yer alan son yapım oldu.
  • 12

    The Conjuring korku evreninin en güncel filmi Dehşetin Yüzü (The Nun), gösterimdeki ikinci hafta sonunda 51.419 seyirci tarafından izlenerek listede dördüncü sırada yer aldı.
  • 13

    Hafta sonunun bir diğer yeni filmi Küçük Ayak (Smallfoot), 57.952 seyirciyle listeye üçüncü sıradan giriş yaptı.
  • 14

    25 hafta sonra ilk kez üst üste iki hafta sonu yerli filmlerin liderliğinde geçilirken, bir önceki hafta sonunun zirvesinde yer alan BKM yapımı Bücür, 61.239 seyirciyle vizyondaki ikinci hafta sonunu ikinci sırada kapattı.
  • 15

    Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı komedi filmi Göktaşı, 103.470 seyirciyle Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu.
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