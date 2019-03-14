Safranbolu hakkında bilmeniz gerekenler
Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü dolayısıyla, 2019 Karabük Kültür ve Sanat Buluşmaları kapsamında, TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan Emanetim Safranbolu belgesel filminin galası gerçekleştirildi. İşte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümünde Safranbolu hakkında bilmeniz gerekenler...
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Karadeniz kıyılarını, Batı, Kuzey ve Orta Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde yer alan Karabük iline bağlı olan Safranbolu; birbirinden güzel ahşap evleri ve çevresindeki cami, han, hamam, çeşme, türbe, lonca çarşıları gibi tarihi eserleri, günümüze değin kent ölçeğinde korunmasıyla ünlenmiş tarihi bir ilçedir.
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2İlçeye Ankara-İstanbul karayolunun Gerede kavşağından Karabük’e gelen 82 km’ lik asfalt yol üzerinden ulaşılmaktadır. Karabük’ e 8 km, Bartın’ a 80 km, Kastamonu’ya 105 km uzaklıktadır.
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3Anadolu’nun kuzey batı kesiminde, Antik Devirde tarihçi Homeros’un İlyada destanında Paplagonya olarak geçmektedir.
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4Yörede sırası ile Hititler, Frigler, dolaylı yoldan Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar (Pondlar), Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar egemenlik kurmuşlardır. Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hidayetullah ve Kaçak (Lütfiye) Camiileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ve Arastalar (Loncalar) devrin tanıklarından bazılarındandır.
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5Bu dönemde yöreden yetişen Kazasker Cinci Hoca, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, Kaptan-ı Derya Salih Paşa Osmanlı Sarayı ile yakın ilişkilerin kurulmasını sağlamışlardır.
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6Ünlü Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa da bir dönem Safranbolu’da yaşamıştır.
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7Özellikle Cinci Han’ın yapılması ile İpek Ticaret Yolu’nun Safranbolu’dan geçmesi yörenin ticaret, üretim, geleneksel el sanatları bakımından ekonomisini geliştirmiş, sosyal hayatını zenginleştirmiştir.
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8Bu gelişim Safranbolu’nun yerleşimini aynı kentte biri kışlık, diğeri yazlık olarak iki kesimde biçimlendirmiştir. Kışlık evlerin bulunduğu ve iki derenin oluşturduğu vadi, diğer bir tanımla ÇARŞI; dericilik, yemenicilik (ayakkabı), demircilik, bakırcılık, semercilik, saraçlık, nalbatlık, keçecilik ve kereste ticaretinin yapıldığı kesimdir.
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9İş alanları Lonca düzeni şeklinde ayrı sokaklar üzerinde yerleşmiştir. Yazlık evler ise bağ ve bahçeler arasında sayfiye yeri konumundaki BAĞLAR’ dadır. İki bölge arası yaklaşık 4 km uzaklıkta ve rakım farkı 350 metredir.
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10Kültür Bakanlığı tarafından 1976 yılında Kentsel Sit olarak koruma altına alınan Safranbolu; 1994 yılında UNESCO tarafından istisnai ve evrensel kültürel varlıkları bakımından DÜNYA MİRAS LİSTESİNE alınmıştır.
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11Koruma altına alındaki eser sayısı yaklaşık 1500’ dür. 90’lı yılların başından bu yana küçük ve orta ölçekli turistik tesislerin oluşumu ile turizm ilçe ekonomisindeki yerini hissettirmeye başlamış, terk edilen konaklar, otel, lokanta gibi işlevlerle yaşama dönüştürülmüş, bozulan arnavut kaldırımları yeniden yapılmış, anıtsal eserler restore edilmeye başlanmış, kaybolmak üzere olan el sanatları turistik amaçla yeniden canlılık kazanmıştır.
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YAPMADAN DÖNMEYİN
Kaleden ve Hıdırlık Tepesi'nden şehri kuşbakışı izlemeden
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13Kent Tarihi Müzesi ve Anadolu Saat Kuleleri Minyatiürleri Parkı'nı görmeden
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14Kaymakamlar Gezi Evi'ni ziyaret etmeden
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15Tarihi Safranbolu Evleri'nde konaklamadan
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16Tarihi Loncalar Yemeniciler ve Demircilr Arastaları'nı görmeden
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17Havuzlu bir konakta kahve molası vermeden
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18Müze, köy, yörük, İncekaya Su Kemeri, Tokatlı Kanyonu ile Kristal Teras, Şelale ve Bulak Mencilis mağarasını keşfetmeden
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19Mikrolayt uçuşla Safranbolu ve çevresinin turunu yapmadan
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20Mini araçlarla elektronik rehber eşliğinde Safranbolu turu yapmadan
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21Dünyaca ünlü Safranbolu lokumu, Kuyu Kebabı, Safranlı Zerde, Safranbolu Bükmesi ve Safranbolu Baklavas'ından tatmadan dönmeyin...
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SAFRANBOLU TURİSTİK İLGİ NOKTALARI
KENT TARİHİ MÜZESİ
KAYMAKAMLAR MÜZE EVİ
SAAT KULESİ VE ANADOLU SAAT KULELERİ MİNYATÜRLERİ
TARİHİ CEZAEVİ
TARİHİ CİNCİ HANI VE HAMAMI
YEMENİCİLER VE DEMİRCİLER ARASTALARI
HIDIRLIK TEPESİ
GÜNEŞ SAATİ ve MUVAKKİTHANE
TARİHİ CAMİİLER
BULAK MENCİLİS MAĞARASI
İNCEKAYA SU KEMERİ ve KRİSTAL TERAS
YÖRÜK KÖYÜ
DOĞAL GÜZELLİKLER