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Safranbolu hakkında bilmeniz gerekenler

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü dolayısıyla, 2019 Karabük Kültür ve Sanat Buluşmaları kapsamında, TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan Emanetim Safranbolu belgesel filminin galası gerçekleştirildi. İşte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümünde Safranbolu hakkında bilmeniz gerekenler...

  • 1

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu

    Karadeniz kıyılarını, Batı, Kuzey ve Orta Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde yer alan Karabük iline bağlı olan Safranbolu; birbirinden güzel ahşap evleri ve çevresindeki cami, han, hamam, çeşme, türbe, lonca çarşıları gibi tarihi eserleri, günümüze değin kent ölçeğinde korunmasıyla ünlenmiş tarihi bir ilçedir. 

  • 2

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    İlçeye Ankara-İstanbul karayolunun Gerede kavşağından Karabük’e gelen 82 km’ lik asfalt yol üzerinden ulaşılmaktadır. Karabük’ e 8 km, Bartın’ a 80 km, Kastamonu’ya 105 km uzaklıktadır.

  • 3

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Anadolu’nun kuzey batı kesiminde, Antik Devirde tarihçi Homeros’un İlyada destanında Paplagonya olarak geçmektedir.
  • 4

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Yörede sırası ile Hititler, Frigler, dolaylı yoldan Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar (Pondlar), Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar egemenlik kurmuşlardır. Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hidayetullah ve Kaçak (Lütfiye) Camiileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ve Arastalar (Loncalar) devrin tanıklarından bazılarındandır.

  • 5

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Bu dönemde yöreden yetişen Kazasker Cinci Hoca, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, Kaptan-ı Derya Salih Paşa Osmanlı Sarayı ile yakın ilişkilerin kurulmasını sağlamışlardır.

  • 6

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Ünlü Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa da bir dönem Safranbolu’da yaşamıştır. 

  • 7

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Özellikle Cinci Han’ın yapılması ile İpek Ticaret Yolu’nun Safranbolu’dan geçmesi yörenin ticaret, üretim, geleneksel el sanatları bakımından ekonomisini geliştirmiş, sosyal hayatını zenginleştirmiştir.
  • 8

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Bu gelişim Safranbolu’nun yerleşimini aynı kentte biri kışlık, diğeri yazlık olarak iki kesimde biçimlendirmiştir. Kışlık evlerin bulunduğu ve iki derenin oluşturduğu vadi, diğer bir tanımla ÇARŞI; dericilik, yemenicilik (ayakkabı), demircilik, bakırcılık, semercilik, saraçlık, nalbatlık, keçecilik ve kereste ticaretinin yapıldığı kesimdir.

  • 9

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    İş alanları Lonca düzeni şeklinde ayrı sokaklar üzerinde yerleşmiştir. Yazlık evler ise bağ ve bahçeler arasında sayfiye yeri konumundaki BAĞLAR’ dadır. İki bölge arası yaklaşık 4 km uzaklıkta ve rakım farkı 350 metredir.

  • 10

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Kültür Bakanlığı tarafından 1976 yılında Kentsel Sit olarak koruma altına alınan Safranbolu; 1994 yılında UNESCO tarafından istisnai ve evrensel kültürel varlıkları bakımından DÜNYA MİRAS LİSTESİNE alınmıştır.

  • 11

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Koruma altına alındaki eser sayısı yaklaşık 1500’ dür. 90’lı yılların başından bu yana küçük ve orta ölçekli turistik tesislerin oluşumu ile turizm ilçe ekonomisindeki yerini hissettirmeye başlamış, terk edilen konaklar, otel, lokanta gibi işlevlerle yaşama dönüştürülmüş, bozulan arnavut kaldırımları yeniden yapılmış, anıtsal eserler restore edilmeye başlanmış, kaybolmak üzere olan el sanatları turistik amaçla yeniden canlılık kazanmıştır.
  • 12

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu

    YAPMADAN DÖNMEYİN


    Kaleden ve Hıdırlık Tepesi'nden şehri kuşbakışı izlemeden

  • 13

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Kent Tarihi Müzesi ve Anadolu Saat Kuleleri Minyatiürleri Parkı'nı görmeden

  • 14

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Kaymakamlar Gezi Evi'ni ziyaret etmeden

  • 15

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Tarihi Safranbolu Evleri'nde konaklamadan

  • 16

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Tarihi Loncalar Yemeniciler ve Demircilr Arastaları'nı görmeden

  • 17

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Havuzlu bir konakta kahve molası vermeden

  • 18

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Müze, köy, yörük, İncekaya Su Kemeri, Tokatlı Kanyonu ile Kristal Teras, Şelale ve Bulak Mencilis mağarasını keşfetmeden

  • 19

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    Mikrolayt uçuşla Safranbolu ve çevresinin turunu yapmadan

  • 20

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    Mini araçlarla elektronik rehber eşliğinde Safranbolu turu yapmadan

  • 21

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu
    Dünyaca ünlü Safranbolu lokumu, Kuyu Kebabı, Safranlı Zerde, Safranbolu Bükmesi ve Safranbolu Baklavas'ından tatmadan dönmeyin...
  • 22

    Safranbolu, Safranbolu'nun tarihi yerleri, Safranbolu'da neler yapılır, Safranbolu nezaman UNESCO listesine alındı, fotoğraflarla Safranbolu

    SAFRANBOLU TURİSTİK İLGİ NOKTALARI


    KENT TARİHİ MÜZESİ
    KAYMAKAMLAR MÜZE EVİ
    SAAT KULESİ VE ANADOLU SAAT KULELERİ MİNYATÜRLERİ
    TARİHİ CEZAEVİ
    TARİHİ CİNCİ HANI VE HAMAMI
    YEMENİCİLER VE DEMİRCİLER ARASTALARI
    HIDIRLIK TEPESİ
    GÜNEŞ SAATİ ve MUVAKKİTHANE
    TARİHİ CAMİİLER
    BULAK MENCİLİS MAĞARASI
    İNCEKAYA SU KEMERİ ve KRİSTAL TERAS
    YÖRÜK KÖYÜ
    DOĞAL GÜZELLİKLER

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