Sağlık çalışanlarına Harry Potter otobüsleriyle ulaşım hizmeti

Harry Potter Stüdyo turlarını gerçekleştiren otobüsler İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına servis hizmeti verecek.

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17.04.2020 - 10:29

İngiliz medyası, normal şartlarda turistler için Harry Potter Stüdyo turlarını (Warner Bros. Tour Studio London) gerçekleştiren otobüslerin bundan böyle Hertfordshire kontluğundaki İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına servis hizmeti sunacaklarını yazdı.







Corona salgınının etkili olması nedeniyle Harry Potter Stüdyoları kapandı ve otobüs şirketi, sihirbazlar ile ilgili filmlerinin çoğunun çekildiği yere yapılacak tüm turları iptal etmek zorunda kaldı.







Bunun yerine doktorlar ve hemşireler, mesafeyi koruma dahil olmak üzere tüm güvenlik kurallarına uymak kaydıyla Hertfordshire’in 3 farklı noktasına ücretsiz olarak ulaşabilecek.







Batı Hertfordshire’de bulunan bir hastanenin çalışanlarından Paul da Gama, “Sağlık çalışanlarımızın, bu hastalıkla mücadeleden dolayı neredeyse tüm gücü tükendi. Bu nedenle sağlıklı olan herkesin ulaşımda sıkıntı çekmemesi çok önemli” açıklamasında bulundu.