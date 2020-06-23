Sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 12:18 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 12:20
Mersin sahilinde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarına, salgınla mücadele sürecine dikkati çekmek için sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan "Cep Sineması"nın çevresinde güzelleştirme çalışması yapıldı.
Atıl görünümü ortadan kalkan duvarlar, resimler ve grafitilerle donatıldı.
Sinemanın bulvara bakan duvarına covid salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını yansıtan hemşire görseli resmedildi.