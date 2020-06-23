Sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması

Mersin sahilinde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarına, yeni tip corona virüsle mücadele sürecine dikkati çekmek için sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizildi.

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 12:18 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 12:20

Sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması - 1

Mersin sahilinde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarına, salgınla mücadele sürecine dikkati çekmek için sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizildi.

Sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması - 2

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan "Cep Sineması"nın çevresinde güzelleştirme çalışması yapıldı.

Sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması - 3

Atıl görünümü ortadan kalkan duvarlar, resimler ve grafitilerle donatıldı.

Sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması - 4

Sinemanın bulvara bakan duvarına covid salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını yansıtan hemşire görseli resmedildi.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER