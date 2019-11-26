Şahsiyet hakkında bilmeniz gerekenler (Haluk Bilginer'e Emmy ödülü)

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı senaryosu Hakan Günday’a ait olan puhutv projesi Şahsiyet son yılların en iddialı kadrosunu sıra dışı rollerde bir araya getirdi.
ŞAHSİYET FİNAL FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Cansu Dere ve Haluk Bilginer gibi isimlerin yer aldığı dizi gündeme damga vurmaya devam ediyor.
Şahsiyet yayınlandığı dönemde IMDb'nin tüm zamanların en iyi dizileri listesine girerek kendine 40. sırada yer bulmayı başardı.
12. bölüm olarak puhutv üzerinden seyirciyle buluşan dizi yaklaşık 15 milyon tekil izleyiciye ulaştı.
Bugüne kadar 20 ülkeye satışı gerçekleştirilen Şahsiyet, Türkiye için bir ilki gerçekleştirecek ve Meksika’da da uyarlanacak.
Şahsiyet dizisi İstanbul’un mükemmel manzaraları eşliğinde izleyicilere sunulurken yönetmen Onur Saylak; Çamlıca Tepesi, Beykoz Korusu ve Riva gibi bölgeleri dizinin sahnelerinde kullandı. Beyoğlu’nun Şişhane, Tünel gibi gözde alanlarının sahne geçişlerinde izleyicilere göz kırptığı dizide, Agah Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne çıkan Jurnal Sokak'ta ölen eşinin adını taşıyan apartmanda oturuyor.
Dizide Kambura adıyla geçen belde ise gerçekte yok. Şahsiyet dizisinde Kambura adını alan ilçe Bursa’nın doğal güzellikleriyle meşhur Gölyazı beldesi. Kambura olarak ekrana gelen Gölyazı Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı yaklaşık 13 bin nüfuslu bir kasaba.
Dizi Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen EN Ödülleri’nde 2018 yılının en iyi internet dizisi seçildi.
Son olarak Oyuncu Haluk Bilginer, puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum" dedi.
KONUSU
Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.
Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.
Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.
İşte diziden yansıyan diğer fotoğraflar...
ŞAHSİYET FİNAL FRAGMANI (TIKLA İZLE)