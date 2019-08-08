Sakal modası dev markayı 8 milyar dolar zarara uğrattı
Son yılların erkek modasında etkili olan sakal akımı ekonomiyi de etkiledi. Bu moda ile birlikte dizi ve filmlerde tercih edilen sakal imajı, ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i de etkiledi. Televizyon ve sinema sayesinde gençler arasında hızla yayılan sakal tutkusu, 118 yıllık markayı 8 milyar dolardan fazla zarara uğrattı. P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları ve traş sonrası bakım ürün satışlarımızı olumsuz etkiledi” dedi.
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1Televizyon ve sinemada etkili olan sakal modası gençler arasında da hızla yayılınca dünya devi bu durumdan etkilendi. Dünyanın en büyük perakende satış şirketi Procter&Gamble (P&G)çatısı altındaki Gillette markası, gençlerin jiletten vazgeçerek sakal bırakmasından dolayı 8 milyar dolar zarara uğradı.
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KÖPÜK-JEL-BALSAM SATIŞLARI DÜŞTÜ
118 yıllık markayı 2005'te 57 milyar dolara satın alan P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşlarına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları, köpük, jel ve traş sonrası balsam gibi ürün satışlarımızı de olumsuz etkiledi” dedi.
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5 GENÇTEN 4'Ü SAKALLI
Dünyaca ünlü markadaki dev kaybı değerlendiren ABD basınında "Jake Gyllenhaal, Drake ve daha birçok ünlünün artık kirli sakalı var. Gençler ayrıca iş yerinde ciddi gözükmek için de sakal bırakıyor. Artık dünya genelinde neredeyse her 5 gençten 4'ü sakal bırakıyor. Bebek yüzlü Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt modası artık geride kaldı" yorumları yapıldı.
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SAKAL BIRAKAN ÜNLÜLER
İşte gösteri dünyasında sakal bırakmayı tercih eden isimler...
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5Hugh Jackman
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6Charlie Hunnam
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7Kit Harington
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8Tom Hardy
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9Jason Momoa
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10Robert Pattinson ve Bradley Cooper
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11Justin Timberlake
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12Ryan Gosling
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13Chris Pine
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14Ryan Reynolds
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15Travis Fimmel
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- Dev Patel
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17Casey Affleck
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18Nick Nolte
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19Diego Luna
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20Donald Glover
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21Bryan Cranston
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Stephen Bishop
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23Trevante Rhodes
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