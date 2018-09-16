Sakarya Zaferi yeniden yaşatılacak (Tanıtım merkezi açılıyor)

1 Türk devletinin kaderinin yeniden yazıldığı Sakarya Zaferi'ni gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Kartaltepe mevkisine inşa edilen tanıtım merkezindeki çalışmalarda son aşamaya gelindi.



Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Ürekli, yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip olan tanıtım merkezinin, Türk tarihinin dönüm noktası olan bir bölgeye inşa edildiğini vurguladı.

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Ürekli, Türk askerinin Yunan güçlerine karşı 22 gün boyunca gece gündüz mücadele ettiğini ve Yunan güçlerinin 13 Eylül 1921'de geri püskürtüldüğünü belirterek, "Tanıtım merkezinin düşmanın geri çekilmeye başladığı Kartaltepe üzerine kurulmuş olması çok anlamlıdır. Bunun manevi olarak ziyaretçiler üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Ziyaretçiler panoramik açıdan savaşın geçtiği bütün alanları bu noktadan görme fırsatı bulacaklar" dedi.

3 Betonarme silindirik bina çevresine çelik konstrüksiyon giydirilerek yapılan merkezin içinde, dekor ve diorama alanları, dome projeksiyon sistemi, balmumu heykeller, video duvarlar ile ve yağlı boya tablolar bulunacak.



Tanıtım merkezinin yapımında kültür ve tarih danışmanlığı görevini üstlenen Fatma Ürekli, amaçlarının Sakarya Meydan Muharebesi merkez alınarak Türk tarihinin anlatılması olduğunu söyleyerek, "Özellikle genç nesiller buraya geldiklerinde Türk tarihini bir bütün olarak öğrenecektir. Burası bir milli hafızadır. Türklerin Orta Asya'dan bugüne kadar olan bin yıllık geçmişini burada kavrayacaklardır" ifadelerini kullandı.

4 Teknolojik açıdan da bir çok donanıma sahip olan merkezde, 'QR' adı verilen kod sistemi de kullanıldı. Ziyaretçiler bu kodu akıllı telefonlarına okutarak tarihi bilgileri telefonlarına indirecek ve obje ile ilgili merak ettikleri bilgileri telefonları aracılığıyla öğrenebilecek.

5 İki ana bölümden oluşan tanıtım merkezinin yan kısmına ise dev bir Mehmetçik anıtı inşa edildi. Heykelin ziyaretçiler için önemli bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Ürekli, şunları söyledi: "Buraya gelen vatandaşlarımız öncelikle, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' parolasıyla kurtuluş savaşını başlatan Mehmetçiğin düşmana karşı 'dur' işareti yapan heykeliyle karşılaşmaktadır. Aynı heykelin bir benzeri bina içerisinde de var. Onun arkasındaki cam yüzeye ise, Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri yansıtılacaktır"



Tanıtım merkezindeki eserler sayesinde Sakarya Zaferi'ni yerinde öğrenecek olan ziyaretçiler, Türk topluluklarının tarih boyunca kullandığı kıyafetleri ve bazı orijinal replikaları da yakından görme fırsatı bulacak.