Sakarya'da Bizans döneminden kalma Paşalar Kalesi definecilerin meskeni oldu

Şen, “Paşalar Kalesi 5’inci ve 6’ncı yüzyıllarda milattan sonra Bizanslar tarafından korunmak amacıyla yapılmış askeri bir kaledir. Paşalar Kalesi konum olarak çok muazzam bir yerde. Güneyi, doğusu, kuzeyi hep sarp kayalıklardan meydana geliyor. Dolayısıyla buralara doğal koruma sağladığı için Bizanslılar hiçbir işlem yapmamışlar” dedi.





