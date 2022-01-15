Sakarya'da Bizans döneminden kalma Paşalar Kalesi definecilerin meskeni oldu

Bizans döneminde yapıldığı düşünülen ve 1314 yılında Osman Gazi döneminde fethedilen Paşalar Kalesi, definecilerin meskeni oldu. Defineciler arihi kalede yer alan duvar süslerini yağmalayıp satıyorlar.

Haberler - İHA 15.01.2022 - 12:51

Sakarya'da Bizans döneminden kalma Paşalar Kalesi definecilerin meskeni oldu - 1

'da bulunan Kitabesi olmadığı için yapım tarihi net olarak bilinmeyen Paşalar Kalesi eski adıyla Karaceyş Kalesi, surların yapımında kullanılan taşlardan, sütun kaidelerinden, mimari tarzından Bizans döneminde yapıldığı düşünülüyor. 

Sakarya'da Bizans döneminden kalma Paşalar Kalesi definecilerin meskeni oldu - 2

Pamukova ve Geyve ovalarını adeta kuşbakışı gören kalenin 1314 yılında Osman Gazi döneminde fethedildiği biliniyor.

Sakarya'da Bizans döneminden kalma Paşalar Kalesi definecilerin meskeni oldu - 3

Güney kısmı küçük boyutlardaki taşlardan kuzey kısmı ise iri kesme taşlardan oluşan kalede, çok az miktarda mimari kalıntılar ve kemer bulunuyor. Define avcıları tarafından adeta delik deşik edilen kalenin uğradığı büyük tahribat neticesinde günümüzde sadece yüzde 20’lik bir kısmı ayakta duruyor.


Sakarya'da Bizans döneminden kalma Paşalar Kalesi definecilerin meskeni oldu - 4

Şen, “Paşalar Kalesi 5’inci ve 6’ncı yüzyıllarda milattan sonra Bizanslar tarafından korunmak amacıyla yapılmış askeri bir kaledir. Paşalar Kalesi konum olarak çok muazzam bir yerde. Güneyi, doğusu, kuzeyi hep sarp kayalıklardan meydana geliyor. Dolayısıyla buralara doğal koruma sağladığı için Bizanslılar hiçbir işlem yapmamışlar” dedi.


Sakarya'da Bizans döneminden kalma Paşalar Kalesi definecilerin meskeni oldu - 5

Tarihi kalenin ilgi görmediğinden bahseden Şen, “Gerçekten çok büyük bir tarihi değere sahip olan Paşalar Kalesi maalesef gerekli ilgiyi görmüyor kırıyorlar, döküyorlar, parçalıyorlar" diye konuştu.


SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER