Salgın gölgesinde 93. Oscar için geri sayım

93. Oscar için geri sayım başladı. Akademi ödülünün kazananları, pazarı pazartesiye bağlayan gece belli olacak. İşte salgın gölgesinde gerçekleşecek olan Oscar hakkında merak edilenler...

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23.04.2021 - 13:02

Los Angeles’taki tarihi Union Station’da fiziksel katılımlı bir açık hava organizasyonu olarak gerçekleşecek tören için hazırlıklar sürüyor. 93. OSCAR ADAYLARI AÇIKLANDI (TIKLA OKU)

1939'dan bu yana 'Dark Knight Rises,' 'Pearl Harbor,' 'Catch Me If You Can,' 'Hail Caesar' ve 'Blade Runner' gibi 200'e yakın filmin bazı sahnelerine ev sahipliği yapan tarihi tren istasyonu bu kez Oscar'ın konuklarını ağırlayacak.







3 saat sürmesi planlanan törenin bazı bölümleri Hollywood Dolby Theatre’da gerçekleşecek.

Seyahat kısıtlamaları sebebiyle törene katılamayan adaylar için Avrupa’da alanlar kurulacak.







Brad Pitt, Halle Berry, Harrison Ford ve Reese Witherspoon gibi isimlerin ödül vereceği törende kimlerin heykele uzanacağı ise merak konusu.







David Fincher'ın yönetmenliğini üstlendiği "Mank" en iyi film ve yönetmen dahil 10 adaylıkla Oscar listesinin ilk sırasında yer alıyor. "Mank"i 6'şar adaylıkla "Nomandland", "Sound of Metal", "Minari", "The Father", takip ediyor.







Oscar çok beyaz eleştirilerinin ardından Akademi üyeleri arasında etnik çeşitliliğe gidilmişti.

Chadwick Boseman, Viola Davis ve Andra Day'in adaylıkları bu kararın sonuçlarından biri olarak görülüyor.







'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterilen ilk Müslüman unvanını ise Riz Ahmed aldı.

İngiliz aktör "Sound of Metal" filminde duyma engeli olan bir davulcuyu canlandırıyor. Mahershala Ali, Oscar'ın 89. yılında en iyi yardımcı erkek ödülünü kazanarak Oscar tarihinde ödül alan ilk müslüman olmuştu.

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