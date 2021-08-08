Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi?

Pandeminin sinema sektörüne ne ölçüde zarar verdiği Avrupa'da en çok sinemaya gidilen 5 ülkenin gişeleriyle de ölçülebilir. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'nın yanı sıra ülkemizin gişe rakamlarına göre 2020'de pandemiden bir yıl öncekine oranla 6 ülkenin toplam kaybı 4 milyar dolardan fazla. Sinema sektörü en fazla zarar gören ülke 1 milyar 222 milyon dolarla İngiltere.

08.08.2021 - 14:45

Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi? - 1

Pandeminin olumsuz etkisini yaşayan sinema sektörü, 2021'in ikinci yarısından itibaren yaralarını sarmaya çalışıyor. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da sinema sektörü büyük zarara uğradı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Avrupa'nın en çok sinemaya gidilen 5 ülkesinde ve Türkiye'de pandemi öncesinde ve sonrasındaki gişe rakamları şöyle...

(* 2021'in gişe rakamları ilk 7 aya ait.)

(* Gişe rakamları dolar üzerindendir.)

TÜRKİYE
2019: 164.774.885
2020: 41.058.386
2021: 5.229.651
* Nüfus: 83.614.362

Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi? - 2
ALMANYA
2019: 939.751.215
2020: 271.670.521
2021: 61.154.777
* Nüfus: 83.190.556
Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi? - 3
FRANSA
2019: 1.461.680.579
2020: 421.857.997
2021: 196.312.607
* Nüfus: 67.413.000
Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi? - 4
İTALYA
2019: 624.672.119
2020: 167.836.077
2021: 25.746.641
* Nüfus: 59.257.566
Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi? - 5
İNGİLTERE
2019: 1.655.861.101
2020: 433.643.737
2021: 184.674.972
* Nüfus: 68.062.452
Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi? - 6

İSPANYA
2019: 678.544.364
2020: 127.563.714
2021: 62.729.140
* Nüfus: 47.351.567

Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi? - 7
6 Ülke
2019 toplam hasılatı: 5.525.284. 263
2020 toplam hasılatı: 1.463.630.432
Fark: 4.061.653.831

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