Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi?

08.08.2021 - 14:45
Pandeminin olumsuz etkisini yaşayan sinema sektörü, 2021'in ikinci yarısından itibaren yaralarını sarmaya çalışıyor. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da sinema sektörü büyük zarara uğradı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Avrupa'nın en çok sinemaya gidilen 5 ülkesinde ve Türkiye'de pandemi öncesinde ve sonrasındaki gişe rakamları şöyle...
(* 2021'in gişe rakamları ilk 7 aya ait.)
(* Gişe rakamları dolar üzerindendir.)
TÜRKİYE
2019: 164.774.885
2020: 41.058.386
2021: 5.229.651
* Nüfus: 83.614.362
İSPANYA
2019: 678.544.364
2020: 127.563.714
2021: 62.729.140
* Nüfus: 47.351.567