Salgın sinema sektörünü nasıl etkiledi?

Pandeminin olumsuz etkisini yaşayan sinema sektörü, 2021'in ikinci yarısından itibaren yaralarını sarmaya çalışıyor. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da sinema sektörü büyük zarara uğradı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Avrupa'nın en çok sinemaya gidilen 5 ülkesinde ve Türkiye'de pandemi öncesinde ve sonrasındaki gişe rakamları şöyle...

(* 2021'in gişe rakamları ilk 7 aya ait.)

(* Gişe rakamları dolar üzerindendir.)

TÜRKİYE

2019: 164.774.885

2020: 41.058.386

2021: 5.229.651

* Nüfus: 83.614.362