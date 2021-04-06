Salgında dans çalışması gerçek bir maskeli baloya dönüştü

ntv.com.tr 06.04.2021 - 06:57
Sosyal mesafe çift dansında uygulanabilir bir kural değil. Ancak İtalya’nın başkenti Roma’da her yaştan çiftler pandemiye rağmen dans pistinde.
İtalya’nın büyük bir bölümünde corona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina kuralları dahilinde canlı müzik ve sahne performansları yasak, sinema salonları kapalı, pek çok spor aktivitesi sınırlı şekilde yapılıyor. Ancak balo dansı yarışması için çalışmalar önlemler alınarak yapılıyor.
Yeni Dans Günleri adlı salonundaki çiftler, temmuz ayında Rimini'de yapılacak İtalya Şampiyonası için hazırlanıyorlar. Hükümetin faaliyetlerini ulusal çıkarlara göre değerlendirdiği göz önüne alındığında, dansçıların çalışmaya devam etmelerine izin verildi. Bu, federal olarak tanınan diğer yarışmacı sporcuların, İtalya’da virüsle ilgili kapanmaya rağmen antrenman yapmaya devam etmesini sağlayan izinle aynı.
Dans salonunda çiftler ısınma ve dinlenmeler sırasında maske takarken, geleneksel balo salonu veya Latin dansları yaparken maskelerini çıkarmalarına izin veriliyor. Ancak çoğu dansçı, dans ederken de maskelerini yüzlerinde tutuyor.
İtalyan Dans Sporları Federasyonu, uygulamada sürekliliğin gerekli olduğunu kabul ederek, 34 sporcunun büyük salonda antrenman yapmasına izin verilmesini kararlaştırdı. Şu anda haftada beş gün antrenman yapan yaşları dokuz ila 76 arasında değişen 17 çift var.