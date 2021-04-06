Salgında dans çalışması gerçek bir maskeli baloya dönüştü

Yeni Dans Günleri adlı salonundaki çiftler, temmuz ayında Rimini'de yapılacak İtalya Şampiyonası için hazırlanıyorlar. Hükümetin faaliyetlerini ulusal çıkarlara göre değerlendirdiği göz önüne alındığında, dansçıların çalışmaya devam etmelerine izin verildi. Bu, federal olarak tanınan diğer yarışmacı sporcuların, İtalya’da virüsle ilgili kapanmaya rağmen antrenman yapmaya devam etmesini sağlayan izinle aynı.