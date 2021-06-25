Salma Hayek: Trinity rolünü tembellikten kaçırdım

Salma Hayek, The Matrix için yapılan seçmeler sırasında çok tembel olduğu için Trinity rolünü kaçırdığını itiraf etti.

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25.06.2021 - 10:14

The Matrix serisinde Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity rolü için düşünülen başlıca isimlerden biri olduğunu açıkladı. Hollywood yıldızı Salma Hayek 1999'da başlayanserisinde'un canlandırdığı Trinity rolü için düşünülen başlıca isimlerden biri olduğunu açıkladı.

Facebook Watch'ta yayımlanan, Red Table Talk programında sunucu Jada Pinkett Smith'e konuşan Hayek, talk show sunucusu oyuncuyla olan dostluğunun ikisinin de rolü alamamasıyla başladığını anlattı.





Programın söz konusu bölümünde Hayek "Seçmelerde birçok engeli, ekran testini ve bir sürü seçmeyi atlatmıştık. Asya'dan dublör koordinatörleri getirmişlerdi ve bir de fiziksel test vardı. Esneğimdir, çeviğimdir ama tembelim de. Gerçekten hiç spor salonuna gitmedim" dedi.

Hayek, kendisinden etrafa koşmasını istediklerini ancak bir tur bile atamadan nefes nefese kaldığını söyledi.

Hayek daha sonra Pinkett Smith'in kendisinin ardından egzersiz odasına girdiğini ve ona 'Zayıf, seksi, fena bir makine' diye isim taktığını söyledi. 54 yaşındaki oyuncu o andaki duygularını "Çok utanmıştım. Öyle formda, öyle odaklanmış, disiplinli, o kadar yetenekli ve zarifti ki. Ve ben bu kadına baktım ve kendi kendime 'Büyüdüğümde bu kadın olmak istiyorum' dedim" diye anlattı.





Pinkett Smith de Trinity rolünü alamadığına dikkat çeken Hayet "Yönetmenler Lana ve Lilly Wachowski tarafından öyle sevildi ki onu filmin üç devam filminde farklı bir karakteri, Niobe'yi canlandırmaya davet ettiler" diye anlattı.