Salvator Mundi, Leonardo Da Vinci sergisinde yok (Sahte şüpheleri artıyor)

1 Leonardo Da Vinci'nin eseri Salvator Mundi ile ilgili şüpheler gün geçtikçe artıyor. 2017 yılındı çıkarıldığı açık artırmada 450 milyon dolara satın alınan'nin eseriile ilgili şüpheler gün geçtikçe artıyor.

2 The Telegraph'ta yer alan habere göre, Paris'taki Louvre Müzesi tabloyu Leonardo Da Vinci eseri olarak sergilemek istemiyor.

3 Müze, eseri Leonardo'nun Atölyesinden Çıkanlar başlığı altında ziyaretçileriyle buluşturmayı amaçlıyor.





4 Geçen yıl Abu Dhabi Louvre'un açılışında sergilenen eserin 2018'in eylül ayında Paris'teki Louvre Müzesi'nde ziyaretçi karşısına çıkaralacağı duyurulmuş ancak sergi tarihi daha sonra ertelenmişti.





5 Aradan geçen bu süreçte eserin Leonardo Da Vinci'ye ait olmadığı, asistanları/öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı ve müzenin de bu sebeble eseri sergilemek istemediği iddia edilmişti.





6 Telegraph'ta yer alan haberde ise Louvre Müzesi'nin sanat tarihçilerinin eseri Leonardo'nun Atölyesinden Çıkanlar başlığı altında sergileme şartı koydukları iddia edildi.





7 Ancak bu durumun eserin değerini 1.5 milyon dolar düşüreceği için kabul edilmediği de haberdeki bir diğer iddia.

8 Erkek Mona Lisa olarak adlandırılan ve 450 milyon dolarla şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi isimli tablosunun sahte olduğu uzun süredir konuşuluyor. Bir yatla takasta kullanıldığı iddia edilen tablonun asıl değerinin bin 175 dolar olduğu iddia ediliyor.

9 Sahte Leonardo da Vinci tablosunun arkasındaki iddialar ise Fransız sanat tarihçisi Jacques Franck'in eserin aslın da Vinci'nin yardımcısı Bernardo Luini'ye ait olduğu ileri sürmesinden sonra başladı.