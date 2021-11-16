'Salvator Mundi Leonardo da Vinci'ye ait değil'

Haberler 16.11.2021 - 09:32
Suudi prens Muhammed Bin Selman adına 450 milyon dolara satın alınan Salvator Mundi'nin bizzat Leonardo da Vinci'nin elinden değil, sadece atölyesinden çıktığı iddia edilen tablo hakkında yeni bir açıklama geldi.
Leonardo da Vinci'nin tarihteki en pahalı tablosu olan Salvator Mundi ilgili İspanyol ulusal sanat müzesi Museo Nacional del Prado tablonun Leonardo da Vinci tarafından yapılmadığını öne sürdü.
Müze, tablonun Leonardo da Vinci’ye atfedildiğini, kendisinin tüm yapım sürecini denetlediğini ancak resmin sahibi olmadığını söyleyerek, tablonun derecesini düşürme kararı aldıklarını açıkladı.
İddianın doğrulanması durumunda tablonun fiyatında büyük değer kaybı yaşanması bekleniyor.
2017’de de New York’taki Christie'de Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a 450 milyon dolara satılmıştı.