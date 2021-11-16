'Salvator Mundi Leonardo da Vinci'ye ait değil'

Leonardo da Vinci'nin tarihteki en pahalı tablosu olan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından 450 milyon dolara satın alınan Salvator Mundi ilgili konuşan İspanyol ulusal sanat müzesi Museo Nacional del Prado, dünyanın en pahalı tablosu olarak anılan tablonun Leonardo da Vinci tarafından yapılmadığını ve tablonun derecesini düşürme kararı aldıklarını açıkladı.

Haberler 16.11.2021 - 09:32

'Salvator Mundi Leonardo da Vinci'ye ait değil' - 1

Suudi prens Muhammed Bin Selman adına 450 milyon dolara satın alınan Salvator Mundi'nin bizzat Leonardo da Vinci'nin elinden değil, sadece atölyesinden çıktığı iddia edilen tablo hakkında yeni bir açıklama geldi.


'Salvator Mundi Leonardo da Vinci'ye ait değil' - 2

Leonardo da Vinci'nin tarihteki en pahalı tablosu olan Salvator Mundi ilgili İspanyol ulusal sanat müzesi Museo Nacional del Prado tablonun Leonardo da Vinci tarafından yapılmadığını öne sürdü.


'Salvator Mundi Leonardo da Vinci'ye ait değil' - 3

Müze, tablonun Leonardo da Vinci’ye atfedildiğini, kendisinin tüm yapım sürecini denetlediğini ancak resmin sahibi olmadığını söyleyerek, tablonun derecesini düşürme kararı aldıklarını açıkladı.


'Salvator Mundi Leonardo da Vinci'ye ait değil' - 4

İddianın doğrulanması durumunda tablonun fiyatında büyük değer kaybı yaşanması bekleniyor.


'Salvator Mundi Leonardo da Vinci'ye ait değil' - 5

2017’de de New York’taki Christie'de Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a 450 milyon dolara satılmıştı.

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