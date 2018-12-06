Şampiyon'un galasına ünlü akını
Ay Yapım ve Med Yapım imzalı başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız’ın oturduğu yılın filmi Şampiyon'un galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Sanat, medya ve spor dünyasının büyük ilgi gösterdiği görkemli galaya ünlü isimler akın etti.
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1Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokeyi Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyan Şampiyon'un yüksek katılımlı galasında duygu yüklü anlar yaşandı.
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2Filmin sonunda sahneye çıkan oyuncular ve hikayenin gerçek kahramanı Halis Karataş ve Atman ailesi ayakta alkışlandı. Sırayla mikrofona konuşan oyuncular heyecanlarını dile getirirken Halis Karataş ve Atman ailesi ise duygularını şöyle ifade etti: “Ailemizin hem gurur verici hem hüzünlü hikayesine tanık olduğunuz için çok teşekkür ederim.”
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3Alperen Duymaz, Aras Bulut İynemli, Aytaç Şaşmaz, Aytaç Uşun, Barış Falay, Berkay Ateş, Birkan Sokullu, Boncuk Yılmaz, Burak Deniz, Burak Yamantürk, Burcu Biricik, Cansu Tosun, Cem Davran, Cem Uslu, Duygu Sarışın, Ece Binay, Elçin Sangu, Emre Yetkin, Engin Akyürek, Erkan Kolçak Köstengil, Fatih Artman, Gökşen Ateş, Hande Doğandemir, Hazal Filiz Küçükköse, Hülya Avşar, İlayda Alişan, İrem Altuğ, İsmail Ege Şaşmaz, Kaan Taşaner, Kaan Urgancıoğlu, Kadir Çermik, Kıvanç Tatlıtuğ, Mahsun Kırmızıgül, Metin Akdülger, Mustafa Kırantepe, Naz Elmas, Nebahat Çehre, Necip Memili, Nesrin Cevadzade, Onur Saylak, Onur Tuna, Özge Özpirinçci, Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Şevval Sam, Yağmur Ünal, Yıldıray Şahinler başta olmak üzere pek çok ünlü isim galada boy gösterdi.
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4Ay Yapım ve Med Yapım’ın dizileri oyuncularının ve ekiplerinin gala gösterimine katılabilmesi için çekimlerini erken bitirdiler. Bizim Hikaye, Çukur, Kadın, Çarpışma, Ufak Tefek Cinayetler, Yasak Elma oyuncuları filmin bitiminde oyuncuları ve Atman Ailesi’ni ve Halis Karataş’ı ayakta alkışladılar.
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5Filmin sonunda Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan dışında filmin oyuncularından Sibel Taşçıoğlu, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan, Nurhan Özenen, Burak Tamdoğan, Nalan Kuruçim, Merve Altınkaya, Melis Sezen, Senay Dede de galaya katıldılar.
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ültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destek verdiği “Şampiyon” filminin basın sponsorluğunu Kral FM üstleniyor. Efsaneleşmiş bir aşkın ve başarının gerçek hikayesini konu alan Şampiyon, dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Cuma günü tüm Türkiye’de sinemalarda.
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İKİSİ BİR YOLA ÇIKTILAR, KİMSENİN HESAP EDEMEDİĞİ ŞEYLER OLDU
Şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot’ın en sevdiği insan Begüm Atman’ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikaye “Şampiyon”. Sivas’ın köyünden, İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır. Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.
Galadan kareler...
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