Samsun'da defineciler tarihi kiliseyi talan etti

DHA 09.04.2021 - 10:39
"Zamanında Rumlar, buraya çok geliyordu." diyen Ay, "Hatta 80 yaşlarında 4 kardeş köyümüze geldi, geçmişte burada yaşadıklarını anlattı, evlerinin yerini gösterdiler, çok güzel günler geçirdiklerini anlattılar. Türkçeyi de, Ayaklıalan halkı gibi konuşuyorlardı. Kiliseyle ilgili onların da çok bilgisi yoktu ama onların zamanında çok daha iyi durumdaymış. Tarihi kilise, defineciler tarafından talan edilmiş, kilisenin korunması için bekçi talep ettim ama olmadı” şeklinde konuştu.