Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Karışık Hisler kolaj bale eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Gösterinin bir bölümünde Tan Sağtürk imzası bulunuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.01.2022 - 12:55

Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi - 1

Devlet Opera ve Balesi'nin (SAMDOB), Karışık Hisler kolaj bale eseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda baleseverlerle buluşturuldu.

Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi - 2

SAMDOB sanatçılarının sahneye sunduğu balenin bir bölümü olan "Amor Stelles"in koreografisinde Tan Sağtürk'ün imzası bulunuyor.

Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi - 3

Mehmet Balkan'ın koreografisini yaptığı "Dejavu" ve "Black and White", geçen yıl eylül ayında Samsun'da ilk defa sahnelendi. Koreografisi Zeynep Bengier'e ait "Sayha" ise eylül ayındaki temsillerinden sonra tekrar sahne aldı.

Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi - 4

Klasik müziğin duayen isimleri Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach ve Erim Ardal gibi bestecilerin eserlerinden seçilen bölümlerin kullanıldığı eser, sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.

Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi - 5
Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi - 6
Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi - 7
Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi - 8
Samsun'da Karışık Hisler kolaj bale eseri sahnelendi - 9

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