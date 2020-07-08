San Fermin Festivali ilk kez iptal

İspanya İç Savaşı'ndan bu yana ilk kez boğa koşusu ile ünlü San Fermin Festivali Covid 19 nedeniyle iptal edildi. Bu kararı hayvan hakları savunucuları ve festival karşıtları sevinçle karşıladı. (Fotoğraflar: AFP)

08.07.2020 - 11:23

San Fermin Festivali ilk kez iptal - 1
İspanya’nın Pamplona kentinde insanların boğalarla sokakta koşturduğu San Fermin Festivali Covid-19 nedeniyle, 1936-1939 İspanya İç Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edildi.


San Fermin Festivali ilk kez iptal - 2
Yasağa rağmen kent sakinleri yine de geleneksel beyaz kıyafetlerini giyip, kırmızı fularını da takarak sokağa çıktı. Yüzlerce polis, barlarda veya sokaklarda olası yasa dışı partileri önlemek için görevlendirildi.


San Fermin Festivali ilk kez iptal - 3
14. yüzyıldan bu yana yapılan etkinlik kapsamında şehrin sokaklarına bırakılan boğalar, beyaz kıyafet üzerine kırmızı fular takan binlerce insanı kovalıyor. Koşu sonunda ise boğalar arenada matadorlar tarafından öldürülüyor.


San Fermin Festivali ilk kez iptal - 4
İspanya'nın en tanınmış kültürel etkinliklerinden olan San Fermin süresince normalde 280 bin olan Pamplona nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyordu.


San Fermin Festivali ilk kez iptal - 5
Pamplona kentinin ticaret ve turizmden sorumlusu Silvia Azpilicueta, euronews'e yaptığı açıklamada festivalin iptalinin en 100 milyon euroluk gelir kaybına neden olacağını ifade etti.


San Fermin Festivali ilk kez iptal - 6
Boğalara işkence edildiğini söyleyen hayvan hakları savunucuları ise bu etkinliğin tamamen iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.

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