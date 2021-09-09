Sanal gerçeklikle gezi: Göbeklitepe 'İstanbul'a geliyor'

Süleymaniye Camii, Yerebatan Sarnıcı, Taksim ve Bakırköy Meydanları, Kuzguncuk Semti ve daha birçok yerde bu teknolojilerden yararlanan ekipler, Şanlıurfa il merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Göbeklitepe'nin de dijital model ikizini çıkarttı.