Sanal turneye 50 milyon kişi

Ödüllü K-pop grubu BTS, ARMY'ler olarak da bilinen hayranlarını YouTube kanallarından yayımladıkları saatler süren görüntülerle eğlendirdi.

Bang Bang Con adlı etkinlik, konser kayıtları ve sanal hayran buluşmalarından oluşuyordu.

BTS’in son albümü Map of the Soul: 7’den ikinci parça geçtiğimiz aylarda yayınlanmış ve birkaç dakika sonra 1,54 milyon eşzamanlı izleyiciye ulaşarak rekor kırdı.