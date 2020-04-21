K-pop grubu BTS'in düzenlediği sanal turneye 50 milyon kişi katıldı. Ödüllü K-pop grubu BTS, ARMY'ler olarak da bilinen hayranlarını YouTube kanallarından yayımladıkları saatler süren görüntülerle eğlendirdi. 50 milyondan fazla hayran hafta sonu BTS'in sanal konser turnesini izledi. Etkinlik grubun salgın sebebiyle yaklaşan dünya turnelerinin Güney Kore ayağını iptal etmek zorunda kalmasının ardından gerçekleşti. Bang Bang Con adlı etkinlik, konser kayıtları ve sanal hayran buluşmalarından oluşuyordu. BTS’in son albümü Map of the Soul: 7’den ikinci parça geçtiğimiz aylarda yayınlanmış ve birkaç dakika sonra 1,54 milyon eşzamanlı izleyiciye ulaşarak rekor kırdı.