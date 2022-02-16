Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

"BİZİM ÇINARIMIZ GİTTİ"

Oğlu Ercan Şentürk, "Bizim çınarımız gitti. Herkesten Allah razı olsun, kimse yalnız bırakmadı. Ne mutlu bize. Yapacak bir şey yok, son dakikaya kadar yanındaydık. By-pass oldu, pil takıldı. Yaş itibariyle kaldıramıyor bünye" dedi.