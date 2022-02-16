Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Rumeli türküleriyle sevilen ve 81 yaşında hayatını kaybeden Arif Şentürk düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - DHA 16.02.2022 - 18:15

Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 1

Türkücü Arif  Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı, ardından hastanede hayatını kaybetti.

Şentürk için Zeytinburnu Seyitnizam Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. 

Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 2

Törende oğulları Ercan ve Uğur Şentürk ile kızı İnci Kilimci taziyeleri kabul etti. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları da katıldı.

Arif Şentürk'ün tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Zeytinburnu Amatör Spor Kulübü Yıldızspor'un forması konuldu.

Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 3

"BİZİM ÇINARIMIZ GİTTİ"

Oğlu Ercan Şentürk, "Bizim çınarımız gitti. Herkesten Allah razı olsun, kimse yalnız bırakmadı. Ne mutlu bize. Yapacak bir şey yok, son dakikaya kadar yanındaydık. By-pass oldu, pil takıldı. Yaş itibariyle kaldıramıyor bünye" dedi.

Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 4

Şentürk'ün arkadaşı sanatçı Soner Özbilen, "Arif benim arkadaşımdan öte can dostumdu. Televizyonun siyah beyaz olduğu dönemden beri Rumeli'yi temsil eden iki sanatçı vardı. Arif Şentürk ve Soner Özbilen. Ne mutlu bize ki biz camiamızı temsil etmekte başarılı olduk" şeklinde konuştu.

Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 5

Şarkıcı Faruk Yılmaz, "Yıllarca birlikte çalıştık. Arif ağabey yüreğimizi acıttı. Bugün bizim kara günümüz ama mutlu gitti sanrım bu dünyadan. Çok güzel türküler icra etti. Orijinal bir adamdı. orijinal geldi, orijinal gitti" dedi.

Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 6

Ekrem Pehlivan ise "Renkli önemli bir şahsiyeti kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Rumeli camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Arif Şentürk Yedikule Mezarlığına defnedildi.

Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 7
Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 8
Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 9
Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 10
Sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - 11

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