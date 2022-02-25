Sanatçı Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ise "Film-San üyesiydi. Bundan yaklaşık 8-9 sene önce Kavacık'taki Sanatçı Yaşam Evi'ne onu ben yerleştirdim. Çok güzel bir sohbetimiz vardı. Çok güzel öğütleri vardı. Yaşayan bir kitaptı, efsaneydi" dedi.