Sanatçı Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Erman İstanbul'da toprağa verildi.

Haberler - DHA 25.02.2022 - 17:48

Sanatçı Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı - 1

İstanbul'da corona virüs nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden Ayten Erman için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.


Sanatçı Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı - 2

İkindi vakti düzenlenen cenaze töreninde sevenleri, yakınları ve tiyatro camiasından isimler katıldı. Ayten Erman'ın naaşı, cenaze namazı sonrası Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçı Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı - 3

Tiyatrocu Atilla Mete, "İyi bir arkadaşımızdı. Tiyatrocu arkadaşımızla kurumda beraberdik. Yolcu ettik" dedi.

Sanatçı Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı - 4

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ise "Film-San üyesiydi. Bundan yaklaşık 8-9 sene önce Kavacık'taki Sanatçı Yaşam Evi'ne onu ben yerleştirdim. Çok güzel bir sohbetimiz vardı. Çok güzel öğütleri vardı. Yaşayan bir kitaptı, efsaneydi" dedi.

Sanatçı Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı - 5

"ONUN TİYATROLARI İLE BÜYÜDÜK" 

Sinema ve dizi oyuncusu Alaattin Karababa  ise "Ayten hanım güzel bir sanatçımızdı, onların tiyatroları ile büyüdük, yetiştik. Onlar gibi sanatçılar geri gelmiyor. Bu konuda da üzgünüm. Bütün büyüklerimizi kaybettik" şeklinde konuştu.

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