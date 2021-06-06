Sanatçı Menekşe Bilgiç'in eserleri, Fener Sokak duvarlarını süsleyecek

UYANIŞ ADLI ESERİNİ TAMAMLADI

Sokaktaki evlerin duvarlarına eserlerini işlemeyi sürdüren Bilgiç, burada tamamladığı ilk eserin "Uyanış" adını taşıdığını aktardı. Eserde Mevlana'nın tasarruf ritmine ve Kıyamet suresine atıfta bulunduğunu anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Mevlana'nın tasavvuf ritmine atıfta bulunuyorum. Üzerinde 42 tane notayı da Konya'ya atfettim. Üzerindeki sarmal yaratılışın sırrını sakladığına inanılan altın oranı simgeliyor. Tasavvufun ritmi düşük başlar, yavaş yavaş yükselir, insanlar aydınlanır. Mevlevilikte insanın aurası aslında rengarenktir, arınıp temizlendikten sonra sadece menekşe moru kalır. Dolayısıyla mor menekşe de erenlerin sırrını saklar diye inanılıyor. Eser üzerinde 313 yuvarlak parça var. Hz. Peygamber'in ortaya çıkışında ona ilk inanan 313 kişiye, yani sahabelere atıf olarak 313 tane çalıştım. Eserin sonucunda manifestoda şöyle bir seslenişte bulunuyorum. Eser teklik ve birliğe çağrıdır. Yani biz ülke olarak inançlarımızla, düşüncelerimizle farklılıklarımızla bir mozaiğiz. Bu mozaikten bir parça olmadığı zaman bütünlük ve görüntü bozulur. O nedenle biz hepimiz tekiz ve biriz."