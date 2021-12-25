Sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya veda

Ayten Yavaşca, eşinin tedavisi dolayısıyla çok uzun bir süre hastanelerde kaldıklarını belirterek, şunları anlattı: "Ben onu tanıdığım zaman 19 yaşındaydım ve birbirimizi o kadar çok sevdik ki inanamazsınız. Biz yüzyılın aşıklar kitabına girmiş bir mütemmim cüzüz. Çok üzüntülüyüm. Mütevazıydı, kimseden bir şey istemezdi. Herkesle dosttu. Her bestesini evvela bana okurdu. Benim her şeyim bitti. Ben yarım kaldım."