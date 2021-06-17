Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayata veda eden Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA 17.06.2021 - 17:01

Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 1

Antalya’da zatürre tedavisi gördüğü hastanede, 86 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 2

Usta sanatçının kızları ve torunları ile  çok sayıda TRT sanatçısının katıldığı cenazede çok sayıda Kırım türküsü seslendiren Ayhan’ın tabutu üzerine Kırım Halk Cumhuriyeti bayrağı konuldu. 

Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 3

Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, eşi Ahmet Gazi Ayhan’ın yanında toprağa verildi.

Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 4

Yıldız Ayhan’ın kızlarından Özlem Ayhan Ketenci, "Anne gidince her şey yok oluyor sanki. Çok seviyorum annemi, onun kızı olmaktan gurur duyuyorum” dedi. 

Nurdan Ayhan da “Annem bir çınardı. Herkes diyor ki, bir devir kapandı, bir çınar devrildi. Bu gerçek. Koca 86 yıl, 12-13 yaşından beri müziğe olan aşk, sahne yeteneği, insanlığı, tatlı sert bir kadın olmasına rağmen bizi mükemmel büyüttü” diye konuştu.  

Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 5
İşte usta sanatçının bazı kareleri...
Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 6
Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 7
Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 8
Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 9
Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - 10

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