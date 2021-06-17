Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

DHA 17.06.2021 - 17:01
Antalya’da zatürre tedavisi gördüğü hastanede, 86 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Usta sanatçının kızları ve torunları ile çok sayıda TRT sanatçısının katıldığı cenazede çok sayıda Kırım türküsü seslendiren Ayhan’ın tabutu üzerine Kırım Halk Cumhuriyeti bayrağı konuldu.
Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, eşi Ahmet Gazi Ayhan’ın yanında toprağa verildi.
Yıldız Ayhan’ın kızlarından Özlem Ayhan Ketenci, "Anne gidince her şey yok oluyor sanki. Çok seviyorum annemi, onun kızı olmaktan gurur duyuyorum” dedi.
Nurdan Ayhan da “Annem bir çınardı. Herkes diyor ki, bir devir kapandı, bir çınar devrildi. Bu gerçek. Koca 86 yıl, 12-13 yaşından beri müziğe olan aşk, sahne yeteneği, insanlığı, tatlı sert bir kadın olmasına rağmen bizi mükemmel büyüttü” diye konuştu.