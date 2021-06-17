Sanatçı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Yıldız Ayhan’ın kızlarından Özlem Ayhan Ketenci, "Anne gidince her şey yok oluyor sanki. Çok seviyorum annemi, onun kızı olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Nurdan Ayhan da “Annem bir çınardı. Herkes diyor ki, bir devir kapandı, bir çınar devrildi. Bu gerçek. Koca 86 yıl, 12-13 yaşından beri müziğe olan aşk, sahne yeteneği, insanlığı, tatlı sert bir kadın olmasına rağmen bizi mükemmel büyüttü” diye konuştu.